Qué buscan los argentinos en el Hot Sale 2026, según Google

El análisis fue presentado por Evangelina Suárez, Directora Comercial de Retail de Google Argentina, quien destacó que el consumidor de este año es más racional e informado que en ediciones anteriores. "El 76% de los argentinos que usan Visión general creada por IA y/o Modo IA coinciden en que pueden tomar decisiones más rápido", señaló.

Los términos con mayor crecimiento en el buscador

La Copa del Mundo que arranca en junio ya está moviendo el mercado. Estos son los términos con mayor crecimiento en el buscador durante los días previos al Hot Sale:

"Lego Messi": creció más del 10.000%, el término de mayor crecimiento del período.

creció más del 10.000%, el término de mayor crecimiento del período. "Mochilas transparentes": subió más del 2.500%, con mayor interés en Chaco, Corrientes y Mendoza.

subió más del 2.500%, con mayor interés en Chaco, Corrientes y Mendoza. "Televisor 98 pulgadas": creció más del 800% en todo el país, con pico en Corrientes y Santa Fe.

creció más del 800% en todo el país, con pico en Corrientes y Santa Fe. "Relojes en Argentina": aumento del 800%, especialmente en San Juan.

aumento del 800%, especialmente en San Juan. "Edredón": creció 500%, liderado por CABA y Córdoba.

creció 500%, liderado por CABA y Córdoba. "Fundas para laptop": subió más del 400% en todo el país, con foco en CABA y La Rioja.

subió más del 400% en todo el país, con foco en CABA y La Rioja. "Pintura de caucho": creció casi 80%, concentrado en la provincia de Buenos Aires.

creció casi 80%, concentrado en la provincia de Buenos Aires. "Camiseta original de Argentina": subió más del 43%, con Salta, Mendoza y Tucumán a la cabeza.

Cómo compran los millennials y la Gen Z

El comportamiento de compra difiere notablemente entre generaciones. Los millennials son planificadores: integran el Hot Sale a su presupuesto anual con hasta ocho semanas de anticipación. Su proceso tiene cinco etapas: investigación inicial de opciones de pago, comparación del costo total con financiamiento y envío, validación en reseñas de Google, análisis de promociones bancarias y decisión final priorizando precio, calidad y durabilidad.

La Generación Z, en cambio, es más oportunista. Empieza a investigar con apenas dos semanas de anticipación y combina compras impulsivas con momentos de análisis. Compara entre tres y cuatro alternativas, busca videos de reseñas y fotos reales del producto, y consulta a creadores de contenido de confianza antes de decidir.

Lo que más importa más allá del precio

El descuento ya no alcanza solo. Según el análisis de Google, las cuotas sin interés y el envío gratis con devoluciones flexibles se consolidaron como factores decisivos al momento de concretar una compra. El 43% de los consumidores ya decidió que va a comprar, el 42% lo hará solo si encuentra buenas oportunidades y el 11% lo definirá a último momento.

El 75% de quienes llegan al Buscador de Google para comprar está dispuesto a probar nuevas marcas o productos, lo que indica una apertura mayor que en ediciones anteriores. Y aunque el descubrimiento muchas veces ocurre en redes sociales, el 69% recurre al buscador para profundizar y comparar antes de cerrar la compra.