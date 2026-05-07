La UNCA se prepara para la Marcha Federal Universitaria contra el ajuste de Milei: "Es imposible de sostener"

Estudiantes, docentes, no docentes y rectores de universidades nacionales se unen en la que será la cuarta Marcha Federal Universitaria el próximo 12 de mayo en todo el país en defensa de "la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se suma al reclamo contra el ajuste del gobierno de Javier Milei y el rector Oscar Orellano señaló que la crítica situación salarial y presupuestaria "es imposible de sostener".

Desde que asumió en diciembre de 2023, el presidente Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior en su conglomerado de víctimas del ajuste más brutal que sufrieron los argentinos -y que sufren- en los últimos años. Ya hubo marchas federales universitarias en 2024 y 2025, con medidas de fuerza como paros o jornadas de visibilización en el medio.

Los gremios universitarios intensificaron las medidas de protesta en el primer cuatrimestre de este 2026, con paros realizados en días puntuales y que, en algunos casos, llegaron a durar semanas, como el caso de la Conadu Histórica, cuyos docentes comenzaron la cursada una semana después de lo pautado por el calendario académico. La movilización en Catamarca se realizará el próximo martes a las 17, desde la Escuela Nacional de Educación Técnica (E.N.E.T.) hasta el edificio de la UNCA.

Desde la conducción universitaria catamarqueña remarcaron que el problema radica en los recortes presupuestarios, el congelamiento salarial y la falta de actualización de partidas destinadas a funcionamiento, investigación, becas y tecnología. El rector Arellano advirtió que la pérdida de poder adquisitivo empuja a profesores e investigadores a dejar el sistema educativo y también marcó el impacto en los estudiantes. “La demanda judicial es por equiparación salarial y por becas estudiantiles”, señaló.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada en octubre de 2025. Sin embargo, el Gobierno no cumple con el presupuesto y las Universidades Públicas se encuentran en situación de riesgo con docentes cuyos salarios continúan congelados desde hace meses. Hace solo algunas semanas, la Justicia le exigió a las autoridades nacionales que cumplan con los artículos 5 y 6 de manera urgente para recomponer sueldos y becas estudiantiles.

Durante una entrevista en Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el rector mencionó un caso concreto para ilustrar la situación. “El hospital clínico de la UBA está en riesgo porque no se giran fondos”, afirmó. De esta manera, hizo hincapié en la nueva mentira del Gobierno nacional: luego de que el Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, trató de sostener en redes sociales que había girado los fondos para los hospitales universitarios, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, lo desmintió al mostrar una nota recibida por la UBA donde el funcionario nacional reconoce que no hubo transferencia.

“Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte... Cumplan la ley”, dice el tuit del vicerrector.

Un reclamo conjunto: los rectores piden que se cumpla la ley

La convocatoria a la movilización se hizo de forma conjunta entre los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales del país. La semana pasada, los rectores advirtieron por la dramática situación de la educación, en un comunicado en el que remarcaron: "45,6% cayeron las transferencias a las universidades públicas desde el 2023 hasta la fecha. En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y no docentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes".

En el mismo texto, el CIN recordó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el parlamento en 2025 y ratificada después del veto de Javier Milei. El voto del Poder Legislativo no alcanzó para que el Ejecutivo cumpliera con la implementación del texto, por lo que la Justicia intercedió para exigir su "inmediata" aplicación. "Hemos notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo, al mismo tiempo que enviamos a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario", explicaron los rectores.

Los artículos, mencionados en el comunicado del CIN, establecen la convocatoria a la paritaria nacional de los docentes y no docentes, la actualización de "los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" y la "recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles". A pesar del ultimátum judicial, Milei desoyó el fallo.