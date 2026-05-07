5 formas para explorar en el buscador de Google con IA

Fuente: Zoom Tecnológico.

El anuncio llegó el 6 de mayo directamente desde el blog oficial de Google, firmado por Hema Budaraju, vicepresidenta de Product Management en Search. Google quiere que sus experiencias de búsqueda con IA sean una puerta de entrada a más información, no un callejón sin salida. La idea es que la IA sirva como punto de partida para explorar un tema, y no como una respuesta cerrada que retiene al usuario dentro del buscador.

1. Explorar nuevos ángulos

Al final de muchas respuestas de IA, Google empezará a mostrar sugerencias para seguir explorando el tema desde distintas perspectivas. Una respuesta generada por IA suele ser solo el comienzo. Para facilitar la exploración después de la consulta inicial, se verán sugerencias al final de la respuesta, con enlaces a artículos únicos o análisis detallados sobre diferentes aspectos del tema. Por ejemplo, si investigás cómo las ciudades sumaron más espacios verdes, podrías ver un caso sobre la restauración de un arroyo en Seúl o un informe sobre el diseño del High Line en Nueva York.

2. Más enlaces dentro de las respuestas de IA

Google está mejorando la visibilidad y la cantidad de links dentro de las respuestas generadas. La compañía usa técnicas como la creación de subconsultas —query fan-out— que descompone la búsqueda en subtemas y los explora simultáneamente en múltiples fuentes, lo que permite recuperar páginas más específicas para cada ángulo del tema. El resultado: más fuentes visibles y más caminos para salir del buscador.

3. Destacar voces originales y creadores

Una de las críticas más frecuentes a la búsqueda con IA era que invisibilizaba a los creadores de contenido. Google responde con una mejora específica: las respuestas de IA ahora priorizan las voces originales, las fuentes que los usuarios valoran y los creadores de contenido, con más presencia de sus páginas dentro de los resultados generados. La idea es que quien produjo el contenido original sea visible en la respuesta, no solo el resumen que la IA hizo de él.

4. Inteligencia personalizada conectada con tus apps

El Modo IA puede conectarse con Gmail y Google Fotos para generar respuestas basadas en el contexto propio del usuario. Esto permite aprovechar la información personal y el contexto propio para obtener respuestas adaptadas exclusivamente a cada persona. La personalización del Modo IA solo está disponible para usuarios mayores de 18 años que hayan habilitado la actividad web.

5. Modo Live: buscar con la cámara en tiempo real

La quinta actualización integra la cámara del celular directamente en la búsqueda. Si ya no se te ocurren ideas para un proyecto y necesitás ayuda, podés presionar el ícono "Live" en el Modo IA o en Lens, apuntar con la cámara y hacer una pregunta. El buscador se convierte así en un compañero de aprendizaje capaz de ver lo que vos ves, explicar conceptos complejos y ofrecer sugerencias junto con vínculos a recursos como sitios web, videos y foros.