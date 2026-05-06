Luego de que el gobierno de Javier Milei despidiera a más de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Argentina (APLA) advirtió que la ausencia de reportes y análisis de condiciones climáticas está "degradando la calidad operacional" de los vuelos. También advierten que va "traer consecuencias" en la oferta de viajes a distintos puntos del país.

"Empiezan a faltar reportes nocturnos. Al acotar la dotación de personal hay muchos lugares del interior donde a la noche no hay información y no hay forma de generar pronósticos ni se dispone de cierta información para un vuelo", dijo el piloto y vocero de APLA, Juan Pablo Mazzieri, en diálogo con Futurock.

Al ser consultado sobre si los últimos despidos traen dificultades para el normal funcionamiento de las aeronaves, Mazzieri remarcó que "la calidad operacional se va degradando en la medida que se van tomando decisiones que afectan el servicio de información meteorológica".

El piloto alertó que en varios aeropuertos como Santa Fe, Reconquista, Puerto Madryn y Viedma los vuelos se ven "afectados" porque no hay quien emita los reportes meteorológicos, que son un insumo clave para los pilotos.

"Cuando preparamos un vuelo debemos tener información del pronóstico, cómo va a ser el aeropuerto al que vamos y qué alternativa. Todo esto se degrada a partir de despedir este personal y solo querer disponer de un servicio automático, que no pasa en ningún lugar del mundo", detalló.

Mazzieri criticó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por promover que el SMN brinde apenas un servicio automático, que solo otorga al piloto "la dirección del viento, temperatura y algunas condiciones básicas", que no están completos sin el análisis de los meteorólogos.

Por qué son importante los reportes

"Debe estar sostenido por una persona que sea capaz de entender qué información se está dando y evaluarla e incorporarla dentro del sistema aeronáutico para que los pilotos entendamos qué fenómeno está sucediendo en determinado lugar", explicó, y luego agregó: "Esto quieren desmantelar, que tiene un impacto directo en la calidad del servicio".

Si bien resaltó que actualmente "es seguro" volar en el país, Mazzieri deslizó que la ausencia de los reportes "va a tener consecuencias" en la programación de los vuelos. "Hay que ver qué hacen las empresas. Hay empresas que van a querer seguir haciendo los vuelos, hay que ver qué pasa con el personal, si es que se niegan a hacerlos", indicó.