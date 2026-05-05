La médica anatomopatóloga Silvana De Piero, el bioquímico Ezequiel Ventossi y el médico legista Federico Corasanitti declararon este martes en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. Según informaron los profesionales, al momento de su muerte, el exfutbolista tenía un cuadro de "cirrosis hepática" y un "edema general", mientras que su corazón estaba "agrandado".

El primero en declarar fue Corasanitti, quien precisó que el cuerpo de Diego Armando Maradona presentaba un “edema general” y "más de tres litros ascitis". El testigo explicó que la ascitis es la acumulación de líquidos en la cavidad abdominal, que era "muy reducida" en el caso del ex jugador, quien falleció a las 12 del mediodía del 25 de noviembre de 2020.

Luego, el médico legista describió que el "corazón" de Maradona estaba "agrandado" cuando realizó la autopsia. "Estaba aumentado de tamaño", consignó Corasanitti. Asimismo, mencionó la "cicatriz" que presentaba el paciente en la cabeza por la cirugía del hematoma subdural. "No había lesiones traumáticas”, señaló.

Después de Corasanitti, declaró la médica De Piero, quien comentó que Maradona presentó un "pulmón asfíctico" y "edema dentro del cerebro". Además, De Piero precisó que el "cuadro" del hígado de Diego Armando Maradona era "compatible con una cirrosis hepática", mientras que explicó que el riñón presentaba una "necrosis" como consecuencia de una "hipoxia". "Es un riñón dañado", describió la especialista al señalar las diapositivas de la pericia realizada el 2 de diciembre de 2020.

La pericia histopatológica

Por su parte, Ezequiel Ventossi consignó que se recibieron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solucion fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina para llevar a cabo la pericia histopatológica de las muestras de Maradona. El especialista informó que "no se detectó alcohol ni drogas" en la orina y la sangre del cuerpo de Diego Armando Maradona.

Con la declaración de Ventossi se dio por terminada la séptima audiencia del juicio. a séptima audiencia del juicio terminó. La declaración del médico forense Carlos Mauricio Casinelli se realizará este jueves.