Minecraft Experience suma fechas en junio: cómo comprar entradas

Con más de 50.000 entradas vendidas en tiempo récord, el videojuego más vendido de la historia trae a Buenos Aires su primera experiencia inmersiva nocturna al aire libre. Argentina fue elegida para el estreno mundial de Moonlight Trail, una producción de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand que ya superó el millón de entradas en ciudades como Londres, Toronto, Dallas, Singapur y Ciudad de México.

De qué se trata la experiencia, fechas y lugar

No es una exposición ni un museo: es una aventura interactiva al aire libre que dura toda la noche. Los visitantes —llamados "Exploradores"— recorren ocho biomas reales inspirados en Minecraft: ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y más, combinando tecnología de punta con los paisajes más icónicos del juego.

La historia arranca en El Campamento, donde los jugadores aprenden la leyenda del antiguo faro. Desde ahí recorren los biomas fabricando herramientas, encontrando mobs icónicos y reuniendo recursos. La experiencia culmina en un enfrentamiento final donde los jugadores deben defender y restaurar el faro antes de celebrar en La Aldea. Todo en el exterior, de noche, en Ciudad Universitaria.

Minecraft Experience: Moonlight Trail comienza el 15 de mayo en Ciudad Universitaria, Buenos Aires. Las fechas de mayo ya están agotadas. Las nuevas funciones son para junio y están disponibles para la compra desde esta semana.

Cómo comprar las entradas

Las entradas están disponibles en www.ticketek.com.ar desde $44.000. El esquema de venta es el siguiente:

Preventa exclusiva Santander: lunes 4 de mayo desde las 12 h, con todas las tarjetas de crédito y débito Santander. Beneficio adicional: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander durante todas las fases de venta.

lunes 4 de mayo desde las 12 h, con todas las tarjetas de crédito y débito Santander. Beneficio adicional: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander durante todas las fases de venta. Venta general: martes 5 de mayo desde las 12 h.

Dado el ritmo de ventas de las fechas de mayo, se recomienda no esperar al último momento para comprar las entradas de junio.