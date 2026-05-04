EXCLUSIVA-Servicios de inteligencia de EEUU ven daño limitado a programa nuclear iraní: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre sostiene una bandera durante una manifestación en Teherán.

Por Gram Slattery, Jonathan ​Landay y Erin Banco

WASHINGTON, 4 mayo (Reuters) - Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses indican que el tiempo que necesitaría Irán para fabricar ‌un arma nuclear no ha ‌cambiado desde el verano boreal pasado, cuando los analistas estimaron que un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel lo había retrasado hasta un año, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Las evaluaciones del programa nuclear de Teherán se mantienen prácticamente sin cambios incluso tras dos meses de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició en parte ​para impedir que la ⁠República Islámica desarrolle una bomba nuclear.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los últimos ataques estadounidenses e israelíes, que ‌comenzaron el 28 de febrero, se han centrado en ⁠objetivos militares convencionales, pero Israel bombardeó varias ⁠instalaciones nucleares importantes.

El hecho de que el calendario no haya cambiado sugiere que, para obstaculizar significativamente el programa nuclear de Teherán, podría ser necesario destruir o ⁠retirar las reservas restantes de uranio altamente enriquecido (HEU) de Irán.

La guerra ​se ha estancado desde que Estados Unidos e ‌Irán acordaron una tregua el 7 de ‌abril para buscar la paz.

La tensión sigue siendo alta, ya que ⁠ambas partes parecen profundamente distanciadas y porque Irán ha bloqueado el tráfico a través del estrecho de Ormuz, obstaculizando alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y desencadenando una crisis energética global.

El secretario de Defensa, Pete ​Hegseth, ha ‌declarado públicamente que el objetivo de Estados Unidos es garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear mediante las negociaciones en curso con Teherán.

Las agencias de inteligencia estadounidenses habían concluido, antes de la guerra de 12 días de junio, que Irán probablemente podría producir ⁠suficiente uranio apto para armas y fabricar una bomba en unos tres a seis meses, según dos de las fuentes, todas las cuales solicitaron el anonimato para hablar sobre la inteligencia estadounidense.

Tras los ataques estadounidenses de junio contra los complejos nucleares de Natanz, Fordow e Isfahán, las estimaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses retrasaron ese plazo a entre nueve meses y un año, dijeron las ‌dos fuentes y una persona familiarizada con las evaluaciones.

Los ataques destruyeron o dañaron gravemente las tres plantas de enriquecimiento que se sabía que estaban operativas en ese momento.

Sin embargo, el organismo de control nuclear de la ONU no ha podido verificar el paradero de unos 440 kilos de uranio enriquecido al ‌60%. Se cree que aproximadamente la mitad estaba almacenada en un complejo de túneles subterráneos en el Centro de Investigación Nuclear de Isfahán, pero no ha sido ‌posible confirmarlo desde que ⁠se suspendieron las inspecciones.

La Agencia Internacional de Energía Atómica estima que las reservas totales de uranio altamente enriquecido (HEU) serían suficientes ​para fabricar 10 bombas si se enriquecieran aún más.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

(Reportaje de Gram Slattery, Jonathan Landay y Erin Banco; edición En Español de Javier López de Lérida)