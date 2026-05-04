Cómo proteger a tus mascotas del frío: las recomendaciones clave de los expertos para el invierno.

Con la llegada del frío, no solo cambian las rutinas de las personas: también las mascotas necesitan una adaptación en sus cuidados diarios. Aunque muchos creen que el pelaje es suficiente protección, los especialistas advierten que perros y gatos pueden verse afectados por las bajas temperaturas, especialmente si son cachorros, adultos mayores o de pelo corto.

En este contexto, reforzar ciertos hábitos puede marcar la diferencia en su salud y calidad de vida durante el invierno.

Uno a uno, los consejos para mantener a tu mascota abrigada en invierno

Uno de los puntos más importantes es garantizar que las mascotas tengan un espacio cálido y protegido. Los expertos recomiendan acondicionar su lugar de descanso con mantas, colchones o refugios que los aíslen del frío, especialmente si pasan tiempo en exteriores. En algunos casos, como en perros pequeños o de pelo corto, también puede ser útil el uso de abrigo, siempre que sea cómodo y no limite el movimiento.

Durante el invierno, es clave reducir la exposición al frío extremo. Esto no significa eliminar los paseos, sino adaptarlos: salidas más cortas y en los momentos del día donde la temperatura es más alta.

Además, los especialistas señalan que la exposición prolongada puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias o problemas articulares, especialmente en animales mayores. También recomiendan secar bien a las mascotas después de salir o bañarlas, ya que la humedad puede agravar los efectos del frío.

La alimentación también juega un rol central en esta época. El frío implica un mayor gasto energético, por lo que algunos animales, especialmente los que viven al aire libre, pueden necesitar un ajuste en su dieta para mantener la temperatura corporal.

Cómo proteger a tus mascotas del frío: las recomendaciones clave de los expertos para el invierno.

Sin embargo, en mascotas que permanecen en interiores, el sedentarismo puede generar el efecto contrario, por lo que es importante evitar el sobrepeso y mantener una dieta equilibrada.

Aunque el clima invite a quedarse en casa, mantener cierto nivel de actividad física es fundamental. El movimiento ayuda a conservar el calor corporal y a prevenir problemas articulares o de peso. A su vez, los expertos insisten en la importancia de los controles veterinarios, la vacunación y la desparasitación, especialmente en esta época del año, donde pueden aumentar ciertas enfermedades.