Un susto mayúsculo se llevó un vecino del Paraje Pilcaniyeu, en Bariloche, cuando encontró un puma dentro de su garaje. El hombre dio aviso de inmediato a las autoridades. Al lugar acudieron efectivos del Escuadrón 34 Bariloche “Cabo Primero Marciano Verón” de Gendarmería Nacional, junto a personal de la Dirección de Fauna de Río Negro.

El operativo se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 23, en una zona que combina áreas rurales con viviendas dispersas. Los uniformados constataron que se trataba de un ejemplar adulto de aproximadamente cinco años de edad.

Sedación, revisión y liberación

Un veterinario del organismo de fauna procedió a sedar al felino para poder realizarle un examen físico exhaustivo. Tras verificar que el animal se encontraba en óptimas condiciones de salud y que estaba apto para la vida silvestre, los especialistas coordinaron su traslado.

El puma fue llevado a una zona rural alejada del ejido urbano, donde se garantizó un entorno seguro para su reinserción. Los gendarmes acompañaron todo el procedimiento y supervisaron la liberación del ejemplar en su hábitat natural, bajo lo establecido por la Ley de Fauna de Río Negro Nro. 5796.

Qué hacer si encontrás un animal silvestre

Si bien en este caso el rescate fue exitoso, las autoridades recuerdan que ante la presencia de un animal silvestre en zonas urbanas o periurbanas, no se debe intentar atraparlo ni lastimarlo. Lo recomendable es alejarse, no hacer movimientos bruscos y dar aviso de inmediato a las autoridades locales de fauna o a la policía. Cada especie requiere un manejo especializado.