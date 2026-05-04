Cómo viajar gratis en colectivos y subtes en mayo 2026

Los bancos y las billeteras virtuales actualizaron las opciones para viajar gratis en el transporte público durante el mes de mayo del 2026. Las alternativas variarán según la modalidad de pago, pero incluirán desde un 50% de cobertura en el valor de los boletos hasta el 100%, de acuerdo al tope de reintegro.

Los reintegros se mostrarán inmediatamente en los dispositivos y se manifestarán como una herramienta de ahorro clave para los bolsillos de millones de usuarios, después del aumento del 11,6% de los colectivos en la Provincia de Buenos Aires que acaban de confirmar desde el Ministerio de Transporte bonaerense.

Cómo viajar gratis en subtes y colectivos en mayo 2026

Naranja X | NFC | Subtes y colectivos

100% de reintegro. Tope : $10.000 por tarjeta



100% de reintegro. Tope : $10.000 por tarjeta Mercado Pago | QR

100% de reintegro. Tope: $10.000

Solo para quienes tienen el beneficio disponible en la solapa BENEFICIOS en MP







100% de reintegro. Tope: $10.000 Solo para quienes tienen el beneficio disponible en la solapa BENEFICIOS en MP Visa débito | NFC

100% de reintegro

Tope : $10.000 x tarjeta (en subte y colectivo)



100% de reintegro Tope : $10.000 x tarjeta (en subte y colectivo) Ripio NFC

100% reintegro- Tope : según nivel en Ripio



100% reintegro- Tope : según nivel en Ripio Cuenta DNI en colectivos

Tarjetas de débito Visa emitidas por el BAPRO y vinculadas a la billetera virtual de la entidad

100% de reintegro



Tarjetas de débito Visa emitidas por el BAPRO y vinculadas a la billetera virtual de la entidad 100% de reintegro MODO | Con tarjetas Visa en colectivos | Tecnología NFC

100% de reintegro

Promoción válida con Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro y ICBC

Cuánto sale el boleto de colectivo desde mayo en la provincia de Buenos Aires

De entre 0 a 3 kilómetros: $968,57

De 3 a 6 kilómetros:$1.089,64

De 6 a 12 kilómetros: $1.210,71

De 12 a 27 kilómetros: $1.452,85

Cuánto sale el boleto de colectivo desde mayo en el Conurbano:

De entre 0 a 3 kilómetros: $1054,85

De 3 a 6 kilómetros:$1162,91

De 6 a 12 kilómetros: $1298,20

De 12 a 27 kilómetros: $1556,88

Cuánto sale el boleto de colectivo desde mayo en la Ciudad de Buenos Aires, tras los aumentos del 5,4% que rigen desde el 1 de mayo:

Hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74

Recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52

Recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04

Recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61

La tarifa del subte en mayo será de $1414 y sin SUBE registrada, de $2248,26.