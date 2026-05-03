Búsqueda en Neuquén: activan Alerta Nati por la desaparición de una joven y su bebé

La provincia de Neuquén vive horas de profunda preocupación tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, vistos por última vez el viernes 1° de mayo en Rincón de los Sauces. La Policía activó la Alerta Nati, un protocolo especial diseñado para casos de desaparición de niños y adolescentes, con el objetivo de difundir rápidamente los datos de las personas buscadas.

Según fuentes oficiales, Camila mide 1,60 metros, es de contextura robusta, tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño claro. El bebé, Carlos Amir, tiene tez blanca, cabello rubio corto y ojos marrones, características difundidas para facilitar su identificación.

La última vez que se los vio fue en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en la localidad de Rincón de los Sauces. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 y de la Fiscalía Única local, que iniciaron una causa por presunta desaparición de personas.

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Búsqueda en Neuquén: activan Alerta Nati por la desaparición de una joven y su bebé

Las autoridades desplegaron rastrillajes en distintos puntos de la zona y continúan recolectando testimonios de vecinos para reconstruir los últimos movimientos de la madre y el niño. La Policía de Neuquén difundió la información en redes sociales y medios locales, solicitando la colaboración de la ciudadanía.

El número habilitado para aportar datos es el (299) 421-0369, disponible para recibir información relevante que ayude a dar con el paradero de Camila y su hijo.

Búsqueda en Neuquén: activan Alerta Nati por la desaparición de una joven y su bebé

Qué es la Alerta Nati

La Alerta Nati fue creada en 2010 en Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli en 1994, y busca evitar demoras en la activación de la búsqueda de menores. El sistema permite la difusión masiva de imágenes y datos personales en medios y redes sociales, articulando además con protocolos nacionales como el SIFEBU.

La ley provincial N° 2.705 establece que la alerta se activa cuando la víctima es menor de 18 años y existe información suficiente para que la difusión sea efectiva. En este caso, la preocupación es máxima debido a la corta edad del bebé y la falta total de novedades sobre su paradero.

La comunidad de Rincón de los Sauces se encuentra movilizada, compartiendo datos y colaborando con las fuerzas de seguridad en la búsqueda. Las autoridades insisten en que la participación ciudadana es clave para avanzar en la investigación y poder localizar a Camila y Carlos cuanto antes.