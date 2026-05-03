Franco Colapinto acabó 8° en Miami, sumó puntos e igualó su mejor posición en la F1

Franco Colapinto y una carrera especial en Miami.

Franco Colapinto largó y terminó octavo en el Gran Premio de Miami, por lo que sumó puntos nuevamente con el Alpine en esta temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que se aprecia a la escudería francesa muy mejorada en general con relación a la campaña pasada. El piloto argentino de 22 años, que se llevó cuatro unidades, tuvo otra buena noticia en la previa: sancionaron a Isack Hadjar (Red Bull) y quien largó detrás de él desde la novena colocación fue su compañero de equipo, Pierre Gasly. Fue una muy buena clasificación para el ex Williams, luego de haber culminado décimo en la Sprint previa por un leve toque con Max Verstappen.

La carrera debió adelantarse tres horas por el pronóstico climático de tormentas eléctricas en esa parte de Estados Unidos, por lo que al final empezó a las 14 horas de Argentina del domingo 3 de mayo. Con el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés tetracampeón Verstappen (Red Bull) desde la primera fila, el objetivo de la escuadra liderada por Flavio Briatore en esta fecha era sumar con los dos monoplazas: que tanto Colapinto como Gasly terminen entre los diez mejores. La máxima categoría del automovilismo mundial disfrutó de una nueva jornada en el moderno circuito norteamericano, con la victoria de Antonelli, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Miami 2026: el resumen de su carrera

El piloto argentino de Alpine no largó bien, pero luego se vio beneficiado por la lucha de posiciones adelante y pudo avanzar hasta la sexta colocación. Luego, Lewis Hamilton lo tocó con la Ferrari, lo superó y le complicó la carrera, ya que empezaron los problemas en el monoplaza rosa. Por su parte, su compañero Gasly fue chocado por Liam Lawson, se dio vuelta y abandonó de entrada.

A pesar de la interrupción de la carrera, la escudería francesa liderada por Flavio Briatore prefirió no ingresar a los boxes y simplemente esperar, ante el pronóstico de lluvias inminentes también. Como fuera, el ex Williams se sostuvo con un rendimiento positivo dentro de la pista norteamericana.

"Hay pequeñas células de lluvia, pero sigamos igual. Deja pasar a Max Verstappen, que la lucha no es con él", le pidieron a Colapinto desde los pits de Alpine. Por lo tanto, el joven bonaerense cumplió y le cedió sin problemas el lugar al tetracampeón neerlandés de Red Bull. A diferencia de otras competencias, el elenco francés optó por demorar bastante la primera parada por la amenaza de lluvia, por lo que "Colapa" paró recién en la vuelta 32 de las 57 totales. La única detención duró 2.9 segundos y fue buena.

Más tarde, llegó la estabilidad total para Colapinto en el octavo lugar. Alejado tanto del séptimo (Hamilton) como del noveno (Carlos Sainz Jr. con el Williams), el piloto argentino se mantuvo bien en la pista y obtuvo los cuatro puntos finales en la tabla de posiciones, tanto del campeonato de pilotos como de la Copa de Constructores. De esta manera, el pilarense igualó su mejor puesto en la F1, ya que había culminado allí en el GP de Azerbaiyán 2024 con el Williams.

Messi fue a ver a Colapinto en Miami.

Así terminó el GP de Miami 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine). Carlos Sainz Jr. (Williams). Alexander Albon (Williams). Oliver Bearman (Haas). Gabriel Bortoleto (Audi). Esteban Ocon (Haas). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Fernando Alonso (Aston Martin). Sergio "Checo" Pérez (Cadillac). Lance Stroll (Aston Martin). Valtteri Bottas (Cadillac).

Abandonaron Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Red Bull) y Nico Hülkenberg (Audi).

¿Cómo terminó Colapinto en cada carrera en 2026?

Fue 14° en Australia. Fue 10° en China. Fue 16° en Japón. Fue 8° en Estados Unidos (Miami).

El calendario de la F1 en 2026

Fecha Gran Premio Circuito Día 7 GP de Canadá Circuit Gilles Villeneuve 24 de mayo 8 GP de Mónaco Circuito de Mónaco 7 de junio 9 GP de Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 14 de junio 10 GP de Austria Red Bull Ring 28 de junio 11 GP de Gran Bretaña Silverstone Circuit 5 de julio 12 GP de Bélgica Spa-Francorchamps 19 de julio 13 GP de Hungría Hungaroring 26 de julio 14 GP de Países Bajos Circuit Zandvoort 23 de agosto 15 GP de Italia Autodromo Nazionale Monza 6 de septiembre 16 GP de España Circuito de Madrid 13 de septiembre 17 GP de Azerbaiyán Baku City Circuit 26 de septiembre 18 GP de Singapur Marina Bay Street Circuit 11 de octubre 19 GP de Estados Unidos Circuit of the Americas 25 de octubre 20 GP de México Autódromo Hermanos Rodríguez 1 de noviembre 21 GP de São Paulo Autódromo José Carlos Pace 8 de noviembre 22 GP de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 22 de noviembre 23 GP de Catar Lusail International Circuit 29 de noviembre 24 GP de Abu Dabi Yas Marina Circuit 6 de diciembre

* Las jornadas 4 en Baréin y 5 en Arabia Saudita aún deben conocer sus fechas de reprogramación o si serán canceladas definitivamente por la guerra en Medio Oriente.