Colapinto tuvo una gran qualy del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y largará 8°

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en la qualy del Gran Premio de Miami y largará 8°, igualando su mejor clasificación que fue en Bakú 2024.

Franco Colapinto volvió a tener una buena actuación y, en la qualy del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, se quedó con el 8° puesto. El piloto argentino de Alpine, que había finalizado 10° más temprano en la carrera sprint, realizó una gran clasificación al nunca bajar el nivel.

El pilarense, de 22 años, fue uno de los últimos en salir al trazado de Estados Unidos y la estrategia funcionó, ya que el viento y el calor no dejaron ver las mejores versiones de los monoplazas. Colapinto marcó un tiempo de 1:28.762, mejor que el de su compañero Pier Gasly, que se quedó con el 10° puesto de la Q3.

Otra de las buenas noticias que dejó la qualy es que Franco estuvo cerca del McLaren de Oscar Pisatry y por delante de Isack Hadjar, de Red Bull. Ambas escuderías, a priori, se encuentran en mejroes condiciones que el Alpine, sin embargo el argentino dio pelea y demostró que puede disputarles un lugar.

En la Q2, Colapinto había hecho una vuelta de 1.28.975, un tiempo que volvía a meterlo desde el inicio de la tanda entre los mejores, al igual que ocurrió en la Q1, cuando fue de menos a más y nunca bajó el nivel.

Así quedarón las posiciones para la carrera del Gran Premio de Miami (FOTO: ESPN).

Qué dijo Colapinto del roce con Verstappen en la carrera sprint el Gran Premio de Miami

Colapinto no pudo sumar puntos otra vez en la Fórmula 1 en el marco de la Sprint del Gran Premio de Miami este sábado 2 de mayo y habló con los medios una vez culminada su participación. El joven piloto argentino mencionó lo sucedido con Max Verstappen segundos después de la largada donde con un pequeño roce cayó un puesto con respecto al octavo lugar que consiguió horas antes en la Qualy. A su vez, de cara a la clasificación y la carrera del domingo analizó lo que se viene.

"Igualmente patinando mucho atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón ese viejo. Me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más", agregó el piloto argentino acerca del Alpine que maneja en la máxima categoría. A su vez, agregó: "Obviamente ayer fue una buena Qualy con los puntos de carga menos que tengo pero en la carrera se nota un poquito más por el sobrecalentamiento"

Desde el equipo comunicaron el puesto conseguido por Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami y lo destacaron. "Lamentable perder algunos puntos, pero conducción excelente de todos modos", escribieron en las redes de la escudería sobre lo sucedido en pista con el joven que días atrás realizó el Road Show en Buenos Aires.

Los horarios del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1

Domingo 3 de mayo