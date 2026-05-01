La F1 sigue celebrando el evento de Colapinto.

Ya pasaron unos días desde la exhibición por las calles del barrio porteño de Palermo, pero la Fórmula 1 no puede olvidar lo que fue el Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo pasado, el pilarense corrió sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento a bordo del Lotus E20 y del Mercedes W196 frente a un enorme caudal de personas que fueron a apoyarlo desde todos los puntos del país.

De hecho, se registraron más de 600 mil personas en la convocatoria, algo que significó un nuevo récord para la F1, que este martes volvió a hacer un posteo sobre lo que fue la presentación del piloto argentino. A través de su cuenta de Instagram, la máxima categoría subió un carrusel titulado “Perlitas que quizás no viste”, en el que se incluyeron capturas de algunos de los momentos más curiosos de la jornada.

Entre estas, no pasó desapercibida la travesía de los mecánicos de Alpine, que fueron “verdaderas estrellas y recibieron el cariño del público” después de que salieron en cuatriciclo a saludar antes de la salida de Franco. Tampoco se dejó pasar las coleadas que hizo el pilarense, sobre todo cuando lo hizo sin las manos sobre el volante mientras que saludaba a su gente.

Una de las muestras del alcance internacional que tuvo el evento fue la presencia de un fanático uruguayo, que consiguió un lugar en primera fila para mostrar la bandera de Uruguay. Esto fue celebrado también por la F1, que escribió: “Se vieron banderas de todos los países de Sudamérica, como este fan que llegó cruzando el Río de La Plata”.

Entre otras varias escenas que destacó la F1, una de las más importantes para el pilarense fue la presencia de Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y capitán de Boca Juniors, el equipo del piloto. Además, hubo otras curiosidades, como la parrilla haciendo un asado en un balcón, los carteles con los límites de velocidad diseñados específicamente para Franco o la invitación de una pareja a su casamiento en 2027.

Colapinto sobre el Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine.

Los ingeniosos comentarios del público

El posteo de la F1 fue bien recibido por los usuarios y muchos argentinos aprovecharon para comentar con ingeniosos mensajes, tales como: “Argentinian fans are the best! Greetins from Fire Lands” (Los fans argentinos son los mejores. Saludos de Tierra del Fuego), “Los mecánicos viviendo el viaje de egresados” o “Esto en Europa, no se consigue Pá!”.