Una nueva encuesta nacional encendió alarmas en el gobierno de Javier Milei: la aprobación presidencial cayó con fuerza mientras crece la evaluación negativa y se consolida un escenario más favorable para la oposición. El relevamiento, realizado a fines de abril, muestra además un deterioro en la percepción económica y un clima social más adverso, en medio de tensiones políticas que impactan en la imagen oficial.

Los últimos datos del informe Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, reflejan un escenario complejo para el presidente Javier Milei. Según la encuesta, la aprobación del mandatario se ubica en 35,5%, mientras que el rechazo crece y consolida una tendencia negativa. Este nivel de respaldo marca un deterioro significativo respecto de meses anteriores y confirma un cambio de clima político. El dato no sólo impacta en la figura presidencial, sino que también arrastra la percepción general del Gobierno.

En paralelo, la evaluación de la gestión muestra números aún más contundentes: 59,3% de los encuestados califica negativamente al gobierno, contra apenas 30,6% que lo evalúa de forma positiva.

Más allá de los números puntuales, el dato político más relevante es el cambio de tendencia. La caída en la aprobación de Milei coincide con un contexto en el que la oposición comienza a recuperar terreno. Si bien el informe no mide intención de voto directa, los indicadores de imagen y evaluación del gobierno suelen anticipar movimientos electorales. Así, el crecimiento del rechazo y la insatisfacción social abren una ventana de oportunidad para los espacios opositores. En ese marco, el estudio incluye mediciones de imagen de dirigentes políticos donde aparecen figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof: tanto la expresidenta como el gobernador de la provincia de Buenos Aires registraron un aumento de su imagen positiva y una caída de la percepción negativa.

Economía en rojo: el factor que explica el desgaste

El deterioro político se da en paralelo a una percepción económica negativa. La encuesta muestra que los indicadores vinculados a la situación actual y las expectativas se mantienen en terreno desfavorable. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que mide la percepción sobre la economía personal y del país, se ubica por debajo de niveles considerados positivos, reflejando pesimismo tanto en el presente como en los próximos meses.

Además, la encuesta señala que los ciudadanos continúan identificando problemas estructurales como la inflación, la situación laboral y el costo de vida como principales preocupaciones.