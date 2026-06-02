Insfrán participó del encuentro de gobernadores de Norte Grande en el CFI para abordar varios ejes de integración regional

En el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, participó del encuentro de gobernadores junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el fin de impulsar ejes de integración regional. Este mismo se dio a pocas semanas de la media sanción a las modificaciones de la Ley de Zonas Frías en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

El mandatario provincial destacó en sus redes sociales los puntos más sobresalientes del encuentro para abordar varios ejes de integración regional. Allí, los gobernadores coincidieron en la necesidad de avanzar con proyectos vinculados al abastecimiento de gas, la infraestructura energética y la conectividad para fortalecer las economías regionales. El ministro de Interior de Nación, Diego Santilli, estuvo presente en la misma reunión.

Asimismo, se buscó construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zonas Frías impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei en la que se buscó avanzar propuestas que se permitan compensar el ajuste junto a aquellos usuarios de las provincias que enfrentan temperaturas extremas en su región.

El pasado 20 de mayo el Gobierno nacional logró avanzar en la Cámara Baja con el proyecto que restringe el acceso al subsidio al gas natural en distintas regiones del país. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado aunque el gobierno acumula rechazos en la Cámara Alta.

La propuesta de La Libertad Avanza consiguió respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, así como de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron promesas de compensaciones energéticas para provincias del norte.

De entrar en vigencia, 10 provincias perderán este beneficio mientras que el Gobierno nacional estima que 1,6 millones de hogares perderán el beneficio. En este sentido, la modificación impacta sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte por sobre el total de la factura lo que reducirá el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen. Las únicas zonas que quedarán protegidas sería la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las zonas el subsidio quedará reducido a familias en situación de vulnerabilidad.

La luz en Formosa

Según indicaron desde la provincia, en los últimos tres años los precios de la generación aumentaron más del 2000% y los del transporte un 6000%, lo que derivó en incrementos acumulados que impactan de lleno en las facturas de los usuarios.

Los aumentos en el costo de la energía responden a decisiones del Gobierno nacional, aseguró el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y economista, Adrián Muracciole, en diálogo con Agenfor. En ese sentido, explicó que estos valores no son definidos por la empresa provincial REFSA ni por las distribuidoras locales, sino por la Secretaría de Energía de la Nación.

En ese sentido, sostuvo que las compañías provinciales deben comprar la energía a precios significativamente más altos y afrontar mayores costos de transporte, lo que luego se traslada al usuario final.