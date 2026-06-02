Gobernadores del Norte dialogaron sobre energía con Santilli

Los gobernadores del Norte Grande mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, durante la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo centrado en temas vinculados a logística, energía, infraestructura y gas natural para las provincias del NOA y NEA.

La reunión fue encabezada por el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, junto a los mandatarios Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También participó el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Durante la reunión de trabajo, el CFI presentó capítulos de la "hoja de ruta hacia un Futuro Federal", una iniciativa impulsada por las provincias argentinas para consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal y territorial. En ese marco, se expusieron la Estrategia Federal Logística y la Estrategia Federal Energética. Según se informó, la propuesta logística surgió a partir de un pedido realizado por el Norte Grande en 2021 y luego se replicó en otras regiones del país.

Ignacio Lamothe afirmó que la hoja de ruta "busca articular la mirada federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integran capacidades locales, diálogo político y producción técnica".

El trabajo conjunto de las provincias

Al comenzar el encuentro, Raúl Jalil agradeció la presencia de Diego Santilli y señaló que la convocatoria permitió transmitir al Gobierno nacional las necesidades de la región y los temas en los que trabajan de manera conjunta los gobernadores. "Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas", expresó el mandatario catamarqueño.

Además, Jalil destacó el rol del CFI en la construcción de una visión federal y señaló: "El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias".