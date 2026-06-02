Patricia Bullrich sumó otro gesto independentista y decidió no acompañar la orden del presidente Javier Milei de retirar el pliego de la jueza Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La senadora comunicó su objeción de conciencia, reveló que se la anticipó al jefe de Estado y advirtió que “una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”. Pero no es la única diferencia: ya se había distanciado al exigir la declaración jurada de Manuel Adorni —y presentar la suya de forma anticipada—. Todo mientras, como viene contando El Destape, despliega una agenda porteña, parlamentaria, nacional —este martes estará en Mendoza— e internacional que la ubica como candidata todoterreno para el 2027, en caso de querer serlo.

Aunque su descontento con la decisión de la Casa Rosada se comentaba por lo bajo, la legisladora optó por romper el silencio. La dirigente, cuentan, ya había planteado que no podía acatar una orden que sentía injustificada; en este caso, el freno a una postulación simplemente por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon, el periodista de La Nación que investiga y publica sobre causas de corrupción que comprometen al Ejecutivo.

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Desde el bullrichismo siempre advirtieron la capacidad de la exministra para contener o no las alianzas en el Congreso. Lo de este lunes fue una prueba de ello, porque la publicidad de la discrepancia alborotó el avispero. Por la UCR, la senadora Carolina Losada ratificó su firma al despacho en comisión y sostuvo que “acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías claras”. En la Coalición Cívica, sin representación en la Cámara Alta, Maximiliano Ferraro celebró la posición de Bullrich y deseó que más legisladores se animen a hacer lo mismo.

El pliego de Michelli había sido enviado por el Poder Ejecutivo, que evidentemente no analizó los nombres de manera exhaustiva. Tuvo su audiencia pública en el Senado, no recibió impugnaciones e incluso la comisión de Acuerdos firmó el despacho de mayoría con acompañamiento de Martín Goerling por el PRO, los radicales Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad, y bloques provinciales. La postulación está lista para ser tratada en el recinto, pero el presidente de esa comisión, Juan Carlos Pagotto, todavía no presentó el dictamen en Mesa de Entradas, por lo que técnicamente no está habilitado para discutirse. El miércoles, en Labor Parlamentaria, los senadores deberán definir esta situación.

Ahora la discusión pasa por los requisitos para retirar o no un pliego. Según el artículo 137 del reglamento del Senado, “los proyectos, mensajes o demás asuntos presentados al Senado no pueden ser retirados o girados al archivo, sin anuencia de aquél”. Por lo tanto, ya hay quienes advierten que es necesario que el cuerpo someta a votación tal decisión.

El tablero electoral

En medio de reuniones políticas concentradas en permitir que el Gobierno pueda hacerse de la reforma electoral que se discute en el Congreso, Diego Santilli aprovechó un instante de la tarde del lunes para cruzar abiertamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Uno de los pocos mandatarios con los que la administración libertaria no se reunió y el dirigente a quien el actual titular de la cartera política busca suceder en el sillón de Dardo Rocha.

El peronista promocionó en X la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en tierras correntinas este miércoles, invitación que motivó la respuesta del ministro de la Nación: “¿Ahora es gobernador de Corrientes? Me parece que hay que regalarle un GPS para que recorra la provincia de Buenos Aires”.

En ese contexto, desde el entorno del ministro del Interior aseguraron que Santilli está trabajando junto con Martín Menem y la propia Patricia Bullrich —como presidente de la Cámara de Diputados y titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, respectivamente— en distintos aspectos vinculados a la reforma electoral, que pasó a ser una de las principales prioridades del oficialismo con el objetivo de intentar sancionarla durante junio. La intención del exdiputado es seguir con un raid de recorridas y reuniones, tanto en suelo bonaerense como en el interior del país, para continuar construyendo consensos alrededor de esta iniciativa. El objetivo es sumar más apoyos y avanzar en las negociaciones necesarias para lograr la aprobación. La semana pasada se mostró con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Según el último sondeo de Management & Fit, en territorio bonaerense la imagen positiva total de Santilli alcanza el 25.1%, compuesta por un 8.5% de consideración muy buena y un 16.5% de buena, a lo que se suma un 10.8% de regular positivo para consolidar un núcleo de expectativa moderada que roza el tercio de los encuestados. En la vereda opuesta, el rechazo trepa al 42.5%, con un 16.5% de opiniones malas y un 26% de muy malas, que junto al 9% de regular negativo evidencian que su desaprobación dura duplica holgadamente a su apoyo de alta intensidad. Este escenario le otorga un diferencial neto negativo de -17.5%, ubicándolo en el top 5 de dirigentes nacionales en la provincia.

Una particularidad clave de la medición es que el referente del PRO registra un 8.7% de desconocimiento y un 3.9% de abstención en las respuestas. Este porcentaje de personas que no lo conocen es el más elevado de toda la nómina de dirigentes evaluados en esta sección del reporte, lo que deja abierta una ventana de oportunidad estratégica para crecer y expandir su base de sustentación política en el territorio bonaerense.