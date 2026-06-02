EN VIVO
Elecciones 2027

Kicillof vuelve al interior y apuesta al contacto directo para romper resistencias

El gobernador bonaerense estará este miércoles en Corrientes y firmará convenios con el radical Valdés. En su equipo consideran que el principal activo de Kicillof es el contacto cara a cara con la gente, con el que aspiran a sumar apoyos en el interior.

02 de junio, 2026 | 00.05

El gobernador Axel Kicillof estará este miércoles en Corrientes, donde mantendrá un encuentro con su par Juan Pablo Valdés, de origen radical. También se reunirá con intendentes peronistas, empresarios y sindicalistas locales y, como cierre de la jornada, presentará su libro "De Smith a Keynes" en la Universidad Nacional del Nordeste. Aunque todavía sin una estructura nacional consolidada, en el entorno del gobernador bonaerense imaginan estas apariciones en el interior como una ventaja frente a otros posibles candidatos y, sobre todo, frente al presidente Javier Milei, que rara vez visita las provincias. “La mayor virtud de Axel es su vínculo con la gente y el diálogo cara a cara. Incluso con empresarios: cuando lo conocen se les caen muchos prejuicios”, aseguraban.

Hay un trabajo previo para llegar a estos encuentros con mandatarios de otras fuerzas políticas. Tal vez fue más conocido el aporte de patrulleros que hizo Kicillof al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un momento de crisis de seguridad, y de ambulancias al gobernador de Chubut, Nacho Torres. En Corrientes, también colaboró tres años atrás cuando sufireron por incendios y facilitó drones de la Bonaerense para la búsqueda del niño Loan. En ambas ocasiones se contactó con el ex gobernador Gustavo Valdés, jefe político del radicalismo provincial. Este miércoles firmará con su hermano Juan Pablo varios convenios en materia de seguridad y para desarrollos agrarios. 

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

 

MÁS INFO
Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

Las más vistas