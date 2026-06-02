Kicillof vuelve al interior y apuesta al contacto directo para romper resistencias

El gobernador Axel Kicillof estará este miércoles en Corrientes, donde mantendrá un encuentro con su par Juan Pablo Valdés, de origen radical. También se reunirá con intendentes peronistas, empresarios y sindicalistas locales y, como cierre de la jornada, presentará su libro "De Smith a Keynes" en la Universidad Nacional del Nordeste. Aunque todavía sin una estructura nacional consolidada, en el entorno del gobernador bonaerense imaginan estas apariciones en el interior como una ventaja frente a otros posibles candidatos y, sobre todo, frente al presidente Javier Milei, que rara vez visita las provincias. “La mayor virtud de Axel es su vínculo con la gente y el diálogo cara a cara. Incluso con empresarios: cuando lo conocen se les caen muchos prejuicios”, aseguraban.

Hay un trabajo previo para llegar a estos encuentros con mandatarios de otras fuerzas políticas. Tal vez fue más conocido el aporte de patrulleros que hizo Kicillof al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un momento de crisis de seguridad, y de ambulancias al gobernador de Chubut, Nacho Torres. En Corrientes, también colaboró tres años atrás cuando sufireron por incendios y facilitó drones de la Bonaerense para la búsqueda del niño Loan. En ambas ocasiones se contactó con el ex gobernador Gustavo Valdés, jefe político del radicalismo provincial. Este miércoles firmará con su hermano Juan Pablo varios convenios en materia de seguridad y para desarrollos agrarios.