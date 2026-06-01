Repudiables declaraciones de Luis Majul sobre el femicidio de Agostina Vega: "Que me puteen”

Luis Majul expuso una mirada controversial sobre el femicidio de Agostina Vega al aire.

Agostina Vega, de 14 años, desapareció el 23 de mayo, pasadas las 22:30, en la ciudad argentina de Córdoba. Este sábado, su cuerpo fue hallado descuartizado en un descampado aledaño al barrio Ampliación Ferreyra. Luego del episodio, el periodista Luis Majul lanzó repudiables declaraciones que no tardaron en viralizarse.

El caso conmocionó a todo el país y durante el fin de semana se registraron protestas en distintas localidades para exigir justicia por su muerte, mientras se convocan nuevas manifestaciones organizadas por distintas entidades. Hasta el momento, Claudio Barrelier es el único imputado por la causa tras conocerse un elemento clave en la investigación que muestra a la menor ingresando a la vivienda del hombre de 33 años la misma noche que desapareció.

Luego de conocerse la noticia, en Twitter comenzaron a difundirse capturas de pantalla relacionadas a cuentas de Agostina, lo que abrió un debate innecesario en las plataformas digitales sobre el entorno familiar y posibles responsabilidades en el acompañamiento de la menor.

En este contexto, durante una transmisión de Radio El Observador 107.9, el periodista Luis Majul declaró su versión del caso al aire con una mirada repudiable de los hechos.

Luis Majul opinó sobre el caso de Agostina Vega

En una transmisión de la radio El Observador, Luis Majul declaró: “Yo prefiero que me puteen por los límites que puse que enfrentar situaciones como las que tienen que enfrentar los padres de Agostina”. Además agregó: “Yo sé que las redes sociales alimentan, una chiquita de 13, 14 años, tenía 7 perfiles. Hay que estar muy atento a eso”.

Esta peligrosa declaración ocurre en un contexto marcado por la escasa información pública disponible sobre Claudio Barrelier, el único sospechoso e imputado hasta el momento por el crimen de Agostina. Los datos conocidos sobre su perfil son limitados, trascendió que mantenía un vínculo previo con el entorno familiar de la menor, al haber sido expareja de su madre, y que registraría antecedentes penales.