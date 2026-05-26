Elecciones en Colombia 2026: quién es Abelardo de la Espriella, el candidato a presidente

Faltan solo días para las elecciones presidenciales en Colombia y uno de los candidatos que resuenan entre los favoritos es el ultraderechista Abelardo de la Espriella. El líder y creador de Defensores de la Patria busca quedar segundo en los comicios del 31 de mayo y alcanzar un lugar en el balotaje.

Quién es Abelardo de la Espriella, candidato presidencial en Colombia

Abelardo de la Espriella Otero, de 47 años de edad, nació en Montería, del departamento colombiano de Córdoba, es abogado penalista de formación y estratega de opinión pública, construyó su carrera en el sector privado representando a clientes de alto perfil, lo que le dio una gran visibilidad mediática. Entre sus clientes más polémicos figuran el empresario colombo-venezolano Alex Saab y David Murcia Guzmán, cuya defensa le generó una gran fortuna.

Autoproclamado "el tigre", con el movimiento Defensores de la Patria, el candidato busca capitalizar el voto antipetrista. Si bien proviene de la élite jurídica, De la Espriella se presenta como un outsider del sistema político tradicional, en la misma línea que Donald Trump y Javier Milei. Incluso, se ha mostrado junto al asesor libertario Agustín Laje.

Su discurso de campaña está enfocado en la seguridad, el patriotismo y el rechazo al gobierno de Gustavo Petro al cual describe como las "horas más oscuras” de Colombia. Como fórmula vicepresidencial eligió a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio, para contrarrestar las críticas sobre su falta de experiencia administrativa y aportar solvencia técnica ante los mercados financieros. De cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026, la plataforma Polymarket lo ubica como favorito con un 43% de probabilidad de victoria.

Cuáles son las principales propuestas de campaña de Abelardo de la Espriella

De la Espriella apuesta por el electorado desencantado con el petrismo y con la política tradicional colombiana. Su campaña se rige por ideas que ya han propuesto referentes ultraderechistas, como la mano dura que implementó Nayib Bukele en El Salvador o el recorte del Estado de la motosierra de Milei en Argentina. En concreto, el candidato propone: