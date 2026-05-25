Candidatos a presidencia de Colombia cierran sus campañas con actos masivos y coloridos

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella asiste a un acto de campaña en Bogotá

​Los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron el domingo sus campañas, a una semana de la primera vuelta, en unas elecciones que las encuestas anticipan como una contienda reñida ‌entre una izquierda unida y una derecha ‌dividida, y que darán paso a un debate intenso y polarizado para el balotaje.

El candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el abogado derechista del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, figuran con mayores opciones para ganar la primera vuelta del próximo domingo, pero sin la mayoría suficiente que impida un balotaje en el que se enfrentarían el 21 de junio, según las encuestas.

Las últimas mediciones de intención de voto revelaron un empate técnico entre ambos candidatos para la primera vuelta ​y una ligera ventaja para ⁠De La Espriella en un eventual balotaje, en contraste con sondeos previos que daban ventaja a ‌Cepeda en los dos escenarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el tercer lugar en los sondeos, pero con la ⁠posibilidad de dar la sorpresa en las urnas, aparece ⁠la candidata del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe.

Cepeda, un político de 63 años que busca la continuidad del gobierno izquierdista del actual presidente Gustavo Petro, cerró su ⁠campaña con una masiva concentración en la ciudad de Barranquilla, frente al mar Caribe, donde ​se comprometió a profundizar los cambios sociales en beneficio de los ‌más pobres.

De La Espriella, un abogado y empresario de ‌47 años que se define como un "outsider" de la política, hizo el cierre de campaña ⁠en la ciudad de Medellín en un evento al que asistieron miles de personas ante las que reiteró su compromiso de recuperar la seguridad, combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico e impulsar la economía con una reducción de impuestos y la reactivación del sector minero-energético.

Valencia, una abogada de 48 ​años que ofrece ‌aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas para enfrentar y reducir a los grupos armados ilegales y el narcotráfico, además de reducir algunos impuestos y el tamaño del Estado para reactivar la economía y financiar programas sociales destinados a mejorar la salud y la educación, finalizó su campaña con una multitudinaria concentración en Bogotá.

ENCUESTAS ANTICIPAN SEGUNDA VUELTA

Las ⁠encuestas sobre intención de voto anticipan una segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella, y una contienda que subirá de tono con acusaciones mutuas entre los dos candidatos y sus campañas, de acuerdo con analistas.

La derecha cuestiona a Cepeda por su apoyo a la política de paz total de Petro, fallida hasta el momento, y su supuesta cercanía a líderes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sigue activa con varias disidencias.

La izquierda critica a De La Espriella por haber representado como abogado a cuestionados ‌clientes como el empresario colombiano de ascendencia libanesa Alex Saab, acusado de ser presunto testaferro y operador financiero del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

"Esperemos una campaña de miedo concentrada en los peores atributos de cada candidato", dijo a Reuters Sergio Guzmán, director de la firma consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis.

El analista previó que insultos como "corruptos, amorales, guerrilleros, narcos y simpatizantes de paramilitares" dominarán el debate electoral para la ‌segunda vuelta.

El próximo presidente tendrá el reto de recuperar la seguridad del país de 53 millones de habitantes, enfrentando el crecimiento y la expansión territorial de las guerrillas izquierdistas y de las bandas criminales financiadas por el ‌narcotráfico y la extracción ilícita ⁠de oro en medio del conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

Además, deberá enfrentarse a un deterioro fiscal, un crecimiento moderado de la ​economía y crecientes demandas sociales para mejorar la salud, la educación, reducir la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral y la necesidad de impulsar, con un Congreso fragmentado, decisivas reformas económicas y sociales.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la elección presidencial con 12 candidatos.

Con información de Reuters