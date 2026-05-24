Eduardo Coudet tomó una contundente decisión en River tras su furia contra Yael Falcon Pérez

Eduardo Coudet vivió un momento caliente en la final del Torneo Apertura, en el momento en elque River cayó ante Belgrano en un partido cargado de polémicas. El punto más álgido llegó cuando el entrenador fue expulsado por reclamar con dureza al árbitro Yael Falcón Pérez, tras un penal que Nicolás Fernández convirtió para empatar 2-2.

El enojo de Coudet no se limitó a esa jugada: en el tiempo de descuento, el técnico se fue expulsado por gritarle al árbitro "Sos un ladrón" y, tras el pitazo final, volvió al campo para continuar con sus reclamos, siendo contenido por Juan Fernando Quintero y otros jugadores. Mientras tanto, los futbolistas de Belgrano celebraban su título. Para peor, después se fue enojado de la cancha y no habló con la prensa.

La bronca de Coudet se reflejó también en sus palabras al retirarse: "Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha". Con esa frase, el entrenador hacía referencia a dos finales anteriores que disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y en las que también sintió injusticias arbitrales.

En 2015, en la final de la Copa Argentina entre Boca y Rosario Central, el arbitraje de Diego Ceballos fue muy cuestionado. Se cobró un penal polémico por una falta fuera del área, se validó un gol en fuera de juego y expulsaron a Javier Pinola. Tras esa derrota, Coudet se expresó con dureza: "Es duro que se equivoquen así en una final, nos costó mucho llegar hasta acá. Nos sacaron la final". Por sus declaraciones, también fue sancionado y no retiró la medalla de subcampeón.

Al año siguiente, Coudet volvió a vivir una final polémica en el mismo estadio, esta vez con Rosario Central enfrentando a River. El árbitro Patricio Loustau sancionó dos penales que terminaron en gol para el Millonario y expulsó a Marco Ruben por una falta sobre Lucas Martínez Quarta. Otro recuerdo amargo para el técnico en el Kempes. Tras la reciente derrota con Belgrano, la historia se repitió y la frustración de Coudet quedó a la vista con su expulsión y sus duras palabras contra el árbitro. Además, decidió no recibir la medalla de subcampeón, al igual que en 2015, simbolizando su malestar con lo ocurrido.

El gol de penal de Uvita Fernández