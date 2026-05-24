Chau a las camperas puffer: la tendencia que brilla este otoño-invierno 2026 (Foto: Instagram/@eugedemartino)

Las camperas puffer se convirtieron en un gran comodín dentro del placard, pero durante la temporada otoño-invierno 2026 llega otro abrigo a reemplazarlas: el trench corto. Se trata de una prenda clave para los días de lluvia, que llega en una versión de mucho más estilo y sofisticación, sin perder su funcionalidad.

Por qué el trench se impone como tendencia en esta temporada

Los trench cortos se imponen como los grandes protagonistas de la temporada, pero en una versión renovada: por debajo de la cintura, con lazo y oversized. Se trata de una opción que aporta la clásica elegancia, pero con detalles más relajados y estilosos.

Entre los colores de la temporada predominan en beige, azul, bordó, verde oliva y el chocolate (Foto: Pinterest)

Las versiones que más brillan son los modelos oversized y de hombros amplios, ideales para usar en capas. Los diseños cruzados con cinturón siguen siendo tendencia, aunque también ganan terreno los modelos rectos y minimalista. También aparecen trenchs de cuero ecológico, acabados satinados, tonos tierra, chocolate, gris topo, verde oliva, azul oscuro, bordó y negro, además de opciones en denim o gabardina liviana para looks urbanos.

Una de las grandes claves es que no se usan solo para outfits formales en días de lluvia. Ahora, los trench se combinan con prendas deportivas, denim amplio, tejidos y botas chunky para crear estilos más modernos y cómodos. Incluso, pueden ser la prenda protagonista del look en modo de vestido.

Cómo combinar los trench en distintos looks

Los trench se caracterizan por su gran versatilidad y, en esta temporada, se vuelven el gran comodín, ya que pueden incorporarse a diferentes looks:

1. Look casual con denim

Un outfit cómodo y clásico para todos los días:

Trench corto beige

Remera blanca básica

Jean wide leg azul

Zapatillas urbanas blancas

Cartera tote grande

2. Look elegante en tonos neutros:

Ideal para oficina o salidas.

Trench corto camel

Polera color crema

Pantalón sastrero gris

Botinetas negras

Cinturón fino de cuero

3. Look sporty chic

La mezcla entre prendas deportivas y trench corto es tendencia este invierno.

Trench corto negro oversized

Buzo con capucha gris melange

Calzas flare negras

Zapatillas chunky

Gorro tejido

Los trencho coats son versátiles y se imponen como el gran comodín de la temporada (Foto: Pinterest)

4. Look con falda y botas altas

Perfecto para un estilo más sofisticado:

Trench corto de cuero ecológico

Falda midi tejida

Sweater ajustado negro

Botas altas de caña recta

Cartera pequeña al hombro

5. Look relajado con pantalón amplio

Uno de los estilismos más vistos en street style: