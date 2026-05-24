Histórico: Franco Colapinto salió sexto en el Gran Premio de Canadá

El automovilismo argentino vive horas doradas en la máxima categoría del deporte motor. Franco Colapinto continúa rompiendo moldes en la Fórmula 1 y consolida un presente que ya dejó de ser una sorpresa para transformarse en una realidad histórica: el piloto de Pilar quedó sexto en el Gran Premio de Canadá, un lugar de privilegio para el automovilismo actual.

La expectativa alrededor del bonaerense se trasladó este fin de semana al Circuito Gilles Villeneuve, escenario del Gran Premio de Canadá. En una sesión de clasificación sumamente compleja, marcada por las bajas temperaturas y la amenaza constante de una tenue llovizna en Montreal, Colapinto volvió a exhibir su enorme talento y madurez al comando del Alpine.

La expectativa de la jornada ya era alta en la previa. Colapinto había conseguido meterse en el Top 10 durante la clasificación del sábado, lo que le permitió largar desde la décima ubicación con un claro objetivo entre ceja y ceja: mantenerse en zona de puntos. Sin embargo, el oriundo de Pilar superó cualquier previsión con un ritmo de carrera sólido, adelantamientos precisos y una perfecta gestión de los neumáticos que le permitieron avanzar con agresividad en el clasificador. Por otro lado, también hay que sumar que en el Sprint terminó en el noveno lugar.

A lo largo de las vueltas en el trazado semipermanente de Montreal, el argentino batalló palmo a palmo con las escuderías de punta. Mostrando una notable madurez conductiva para neutralizar los ataques de sus perseguidores y sacar provecho de los incidentes en pista, Colapinto llevó a su Alpine a escalar cuatro valiosísimas posiciones respecto de su lugar de salida.

Con este sexto puesto, Franco no solo sumó unidades fundamentales para el campeonato de pilotos y el de constructores de Alpine, sino que revalidó su credencial como uno de los nombres más competitivos y punzantes de la parrilla actual.

Grilla final: