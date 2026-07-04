Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en los 8vos de final

Selección argentina.

La Selección argentina cumplió con la lógica, derrotó a Cabo Verde y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos perfecta, con tres victorias, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a responder en un partido de eliminación directa y sigue firme en su objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022.

Con el primer cruce superado, la exigencia aumenta de manera considerable. A partir de ahora, cada encuentro será una verdadera final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista. El próximo compromiso ya tiene fecha, sede y horario, mientras la Albiceleste aguarda por conocer a su nuevo rival.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

Luego de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, Argentina volverá a presentarse el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el estadio de Atlanta, donde disputará los octavos de final del Mundial 2026.

El rival será el ganador del cruce entre Egipto, que le ganó a Australia en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo extra. De esta manera, será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

El cuadro de Argentina rumbo a la final

Si la Scaloneta consigue avanzar a los cuartos de final, el nivel de dificultad volverá a incrementarse. En esa instancia aparece como principal candidato Colombia, siempre y cuando supere primero a Ghana.

El seleccionado colombiano es uno de los rivales más competitivos de Sudamérica en los últimos años. Ambos equipos protagonizaron la final de la última Copa América, que terminó con victoria argentina por 1 a 0 gracias al gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Lionel Messi.

Más adelante, una de las posibilidades que ilusiona al mundo del fútbol es una semifinal frente a Brasil. De concretarse, sería el primer clásico mundialista entre ambas selecciones desde Italia 1990, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo eliminó al conjunto brasileño con aquella histórica asistencia de Diego Maradona para la definición de Claudio Caniggia.

El posible camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Con el cuadro eliminatorio ya definido, la Selección Argentina conoce el recorrido que deberá atravesar para intentar convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil, que logró retener la Copa luego de consagrarse en Suecia 1958 y Chile 1962.

El calendario que le espera a la Albiceleste es el siguiente:

Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta, ante Egipto.

martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta, ante Egipto. Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City.

sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.

miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta. Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.

En caso de llegar al partido decisivo, Argentina podría reencontrarse con algunas de las principales potencias del fútbol internacional. Francia aparece como una de las candidatas para reeditar la inolvidable final de Qatar 2022, mientras que España, impulsada por Lamine Yamal, y Portugal, con Cristiano Ronaldo en su posible último Mundial, también asoman entre los máximos aspirantes al título.

Con cuatro partidos por delante para volver a hacer historia, la Scaloneta mantiene intacta la ilusión de defender la corona y sumar una nueva estrella en el escenario más importante del fútbol mundial.