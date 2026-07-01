Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces en vivo, día y hora en Argentina

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 sigue su curso mientras se llevan a cabo los últimos cruces de 16avos de final, fase que se definirá el próximo viernes 3 de julio con el duelo entre Colombia y Ghana buscando un lugar en los octavos. La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni y tiene como máxima figura a Lionel Messi se enfrenta el mismo día contra Cabo Verde con el objetivo de avanzar de ronda. Mientras tanto, el cuadro va tomando forma con los ya clasificados que esperan por sus respectivos compromisos.
Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: día y hora de los partidos
Sábado 4 de julio
- Partido 90 - Canadá vs. Marruecos. Horario: 14 de Argentina | Sede: Houston.
- Partido 89 - Paraguay vs. Francia. Horario: 18 | Sede: Philadelphia.
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - Brasil vs. Noruega | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey.
- Partido 92 - México vs. Inglaterra o Congo | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México.
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - Portugal o Croacia vs. España o Austria. Horario: 16 | Sede: Dallas.
- Partido 94 - Estados Unidos o Bosnia vs. Bélgica o Senegal. Horario: 21 | Sede: Seattle.
Martes 7 de julio
- Partido 95 - Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto. Horario: 13 | Sede: Atlanta.
- Partido 96 - Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana. Horario: 17 | Sede: Vancouver.
Cuándo se juegan los partidos de 16avos de final del Mundial 2026 que faltan: día y hora
Miércoles 1° de julio
- Partido 80 - Inglaterra vs. Congo | Horario: 13 | Sede: Atlanta.
- Partido 82 - Bélgica vs. Senegal | Horario: 17 | Sede: Seattle.
- Partido 81 - Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina | Horario: 21 | Sede: San Francisco.
Jueves 2 de julio
- Partido 84 - España vs. Austria | Horario: 16 | Sede: Los Ángeles.
- Partido 83 - Portugal vs. Croacia | Horario: 20 | Sede: Toronto.
Viernes 3 de julio
- Partido 85 - Suiza vs. Argelia | Horario: 00 | Sede: Vancouver.
- Partido 88 - Australia vs. Egipto | Horario: 15 | Sede: Arlington.
- Partido 86 - Argentina vs. Cabo Verde | Horario: 19 | Sede: Miami.
- Partido 87 - Colombia vs. Ghana | Horario: 22.30 | Sede: Kansas.
Cuándo se juega el Mundial 2026 de cuartos de final en adelante
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90. Horario: 17:00 | Sede: Boston
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92. Horario: 18:00 | Sede: Miami
- Partido 100 - Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96. Horario: 22:00 | Sede: Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
- Partido 101 - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98. Horario: 16:00 | Sede: Dallas
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102. Horario: 18:00 | Sede: Miami
Final
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102. Horario: 16:00 | Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey