Un brujo quiere hechizar a la Selección Argentina y desde un templo de China contraatacaron

Contraataque a los brujos que quieren hechizar a Julián Álvarez en el Mundial 2026.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni parece imparable en el Mundial 2026 y desata la envidia en otros países, por lo que muchos quieren que le vaya mal al defensor del título. De hecho, el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam pronosticó que Cabo Verde la eliminará en los 16avos de final y dará la gran sorpresa de la Copa del Mundo.

Incluso, otros hechieros africanos aseguraron que están "trabajando" para que el equipo sudamericano fracase, aunque rápidamente llegó la inesperada respuesta desde un templo taoísta en China. El protagonista del video que se volvió viral es nada menos que Julián Álvarez, quien llegó con lo justo al torneo en el plano físico porque se recuperó de un fuerte esguince de tobillo. Hasta el momento, el ex River Plate no solamente no marcó goles, sino que además no jugó al nivel que se esperaba de él.

Julián Álvarez quiere despegar en el Mundial 2026.

Video: en China respondieron al brujo que quiere "mufar" a la Selección Argentina en el Mundial 2026

En la breve grabación que trascendió fronteras a través de X (ex Twitter), se puede observar la imagen de Julián Álvarez con la camiseta albiceleste en la pantalla de un dispositivo electrónico. Con el templo taoísta de fondo, entonaron una canción típica con los sahumerios apuntándole a la cara del cordobés para llevarle buenas energías. Habrá que ver, entonces, si el atacante de Atlético de Madrid consigue desbloquearse en esta Copa del Mundo y transformarse en un héroe nacional, como lo logró hace tres años y medio en la edición anterior en Qatar.

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Para este compromiso, entonces, se perfilan desde el arranque Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.