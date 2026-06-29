Sinner comienza defensa del título en Wimbledon con victoria ante Kecmanovic en cinco sets

Wimbledon

El tenista número ​uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, superó un susto inicial en su defensa del título de Wimbledon y acabó imponiéndose el lunes al serbio Miomir Kecmanovic por 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2 y 6-3 para pasar a la segunda ronda.

La victoria ‌en el primer partido oficial de Sinner sobre hierba ‌de la temporada, tras su prematura eliminación en Roland Garros el mes pasado, supuso su victoria número 94 en torneos del Grand Slam, lo que le sitúa a la par con Nicola Pietrangeli como el italiano con más triunfos en estos torneos.

El partido distó mucho de ser cómodo, ya que Sinner perdió el primer set, lo que despertó la preocupación entre los aficionados, que recordaron su sorprendente eliminación en segunda ronda en Roland Garros. No obstante, volvió a la normalidad en la segunda manga, que el jugador de 24 años se aseguró con un potente ace.

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Sin embargo, se sucedieron más momentos de tensión cuando Sinner hizo una mueca de dolor tras una caída en el ​siguiente set y, más tarde, pareció tener ⁠manchas de sangre en la zapatilla por otro motivo. Pese a todo, siguió luchando, pero se vino abajo en un tie-break ‌que parecía tener ganado.

El cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam resurgió con fuerza y se impuso ⁠con facilidad en el cuarto set para forzar una manga decisiva en la que ⁠tomó el control absoluto y se impuso para sellar su pase a la segunda ronda, donde se enfrentará al portugués Nuno Borges.

Su gran rival por la supremacía del tenis mundial, Carlos Alcaraz, se está recuperando de una lesión de muñeca, mientras que es probable que el ⁠ya retirado Rafael Nadal esté descansando en su barco frente a las costas de Mallorca, pero España cuenta con otro ​aspirante a Wimbledon: el potente adolescente Rafael Jódar.

El jugador de 19 años debutó el lunes en ‌el cuadro principal del All England Club y se mostró inmediatamente ‌cómodo en su primer partido profesional sobre hierba, al imponerse con facilidad por 6-3, 6-3 y 7-5 al británico Felix ⁠Gill, que participaba con una invitación.

Enfrentarse a un joven español sin experiencia en el primer partido de la exuberante Pista Tres podría haberse considerado una oportunidad para que Gill, número 220 del ranking, diera la sorpresa ante el cabeza de serie número 23.

No obstante, eso nunca pareció ni remotamente probable, ya que Jódar siguió los pasos de los bicampeones de Wimbledon Alcaraz y Nadal al alcanzar la segunda ronda como ​debutante adolescente.

"Ha sido un ‌partido muy duro y Felix jugó muy bien", dijo Jódar en la pista. "Siento que mi juego funciona muy bien en esta superficie, aunque no haya jugado mucho en ella, así que tengo que acostumbrarme. Por eso he venido pronto a Wimbledon, para disponer de unos días más. Ahora toca el segundo partido".

Clasificado en torno al puesto 500 del mundo hace un año, Jódar, de 1,90 metros, ha escalado con rapidez en la clasificación desde entonces y alcanzó los cuartos ⁠de final del Abierto de Francia este año en su debut, tras haber ganado su primer título ATP en Marrakech.

Aunque los tenistas españoles solían tener fama de ser guerreros de la tierra batida cuyas armas se volvían inofensivas sobre el césped, Nadal y, posteriormente, Alcaraz lo cambiaron todo.

Con un juego de fondo de pista tremendamente potente, un servicio contundente y capacidad para variar el juego, Jódar demostró que será una amenaza en una actuación dominante frente a un Gill muy combativo.

Sólo cuando se vio con un break en contra al principio del tercer set pareció que podría verse envuelto en un duelo reñido, pero rápidamente subió una marcha, rompiendo el servicio de su rival en dos ocasiones para cerrar una victoria rápida.

El siguiente ‌compromiso de Jódar promete ser más complicado, frente a su experimentado compatriota Pablo Carreño Busta.

ADIÓS PREMATURO DE DRAPER

Por su parte, el británico Jack Draper, ex número cuatro del mundo, se retiró del torneo por una lesión en el brazo, lo que supuso un segundo duro golpe para el público local, después de que Emma Raducanu también se retiró antes de poder golpear una sola pelota.

Draper, de 24 años, tuvo que acortar la temporada pasada por una lesión ósea en el brazo y este año ha estado sufriendo una lesión de rodilla.

"Me entristece mucho tener que comunicar ‌que me he visto obligado a retirarme de mi partido de primera ronda debido a una recaída de mi lesión en el brazo", dijo en un comunicado.

"Ha habido muchos momentos dolorosos en los últimos 12 meses, pero este es, sin duda, el peor de todos, ya que no hay mayor honor ‌para un jugador británico que ⁠jugar en Wimbledon", agregó.

Draper, que tenía previsto enfrentarse el martes en primera ronda al estadounidense Taylor Fritz, número siete del mundo y conocido por su potente servicio, fue sustituido en el cuadro por el serbio Dusan Lajovic.

En ​otros resultados destacados, el ruso Daniil Medvedev se impuso por 6-1, 6-2 y 6-4 al croata Marin Cilic; el griego Stefanos Tsitsipas ganó por 6-1, 6-4 y 6-2 al francés Hugo Gaston; el brasileño Joao Fonseca venció por 7-6(4), 6-4 y 6-3 al español Roberto Bautista Agut; y el polaco Hubert Hurkacz eliminó al noruego Casper Ruud por 6-4, 6-2 y 7-6(7).

Con información de Reuters