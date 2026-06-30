Qué pasa si Francia gana, empata o pierde con Suecia en el Mundial 2026

Qué pasa si Francia gana, empata o pierde con Suecia hoy

La Selección de Francia enfrenta a Suecia en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de avanzar a octavos después de haber sido líder en el Grupo I. El combinado galo comandado por Didier Deschamps y que cuenta con Kylian Mbappé sabe que necesita ganar para seguir adelante en la Copa del Mundo en la que quiere dejar atrás el subcampeonato de Qatar 2022, pero no la tendrá fácil.

El conjunto francés cosechó tres victorias en la fase de grupos con diez goles favor y dos en contra. En el debut vencieron 3 a 1 a Senegal, en la segunda fecha 3 a 1 a Irak y por último contra Noruega se impusieron por 4 a 1. Un detalle no menor con respecto a dicha victoria es que los "Vikingos" jugaron con mayoría de suplentes durante gran parte del partido. Por su parte, los suecos golearon a Túnez, cayeron duramente contra Países Bajos e igualaron 1 a 1 con Japón.

Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Suecia hoy en el Mundial 2026

Si Francia pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Francia gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se enfrentaría con Paraguay, que ya eliminó a Alemania.

Si Francia empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Suecia buscará eliminar a Francia del Mundial 2026

Francia vs. Suecia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el equipo francés y el combinado sueco tendrá lugar este martes 30 de junio desde las 18 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del sueco Danny Makkelie y la transmisión será a través de TyC Sports, DSports y Flow, además de las plataformas DAZN, DGO, TyC Sports Play y Paramount+.

Francia vs. Suecia: quién gana el partido de 16avos, según la IA

Para el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Suecia, los diferentes modelos de Inteligencia Artificial coinciden de manera contundente en dar como favorito absoluto a Francia.

Según los análisis predictivos y los algoritmos estadísticos de Gemini:

Probabilidades de resultado

Victoria de Francia: Se le asigna entre un 68% y un 73% de probabilidades de quedarse con el triunfo. Llegan tras una fase de grupos perfecta (9 puntos de 9, ganando 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega) y con una delantera letal comandada por Kylian Mbappé.

Empate (y prórroga): Cuenta con una probabilidad de entre el 10% y el 21% .

Victoria de Suecia: Se sitúa únicamente entre el 6% y el 17%. El conjunto escandinavo, dirigido por Graham Potter, sufrió para clasificar y entró como uno de los mejores terceros tras golear 5-1 a Túnez, caer 5-1 ante Países Bajos y empatar 1-1 con Japón.

Marcador estimado y apuestas recomendadas por la IA

La IA proyecta un encuentro con alta probabilidad de goles debido al poderío ofensivo galo y las recientes debilidades defensivas de Suecia (que encadena varios partidos recibiendo anotaciones).