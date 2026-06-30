La quinta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña este martes tuvo uno de los momentos más esperados con la declaración de José Peña, papá del niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Frente al Tribunal Oral Federal, el padre de Loan reconstruyó la jornada en la que vio por última vez a su hijo. Recordó con profunda emoción cómo era el niño y dejó un mensaje dirigido a la comunidad: "Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó".

Durante casi dos horas de testimonio, José respondió preguntas de la fiscalía y de las partes, y cuestionó duramente a su hermana, Laudelina Peña. En la audiencia estuvieron presentes varios de los familiares y allegados que están imputados por la sustracción y el ocultamiento del menor.

Qué dijo sobre Laudelina

Al repasar los hechos, José Peña contó que aquella mañana en que su hijo desapareció, él había salido al campo y al regresar el niño le dijo que quería visitar a su abuela. Más tarde llegó al almuerzo familiar que se realizaba en la casa de su madre, en el que participaron varias de las personas que hoy están siendo juzgadas.

En esa línea, José describió algunas situaciones que adquirieron relevancia para la investigación. Señaló que vio a su hermana Laudelina alejarse del resto del grupo y confirmó que la notó nerviosa. También declaró que Bernardo Benítez, la pareja de Laudelina, mostraba la misma actitud cuando se cruzó con él cerca de la tranquera.

El papá de Loan también recordó la intervención del comisario Walter Maciel, a quien dijo haber visto horas después de la desaparición. Según su relato, el policía le pidió que mantuviera la calma mientras arrancaban las tareas de búsqueda y le hizo preguntas sobre los hechos.

Según Infobae, Laudelina, presente en la sala, no le quitó la vista durante toda la declaración. Sin embargo, con el correr de los minutos, cambió su postura: bajó la cabeza, miró el piso y así siguió durante el resto del relato.

"Era mi compañero"

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia llegó cuando José habló de su hijo. Con la voz quebrada describió el vínculo que mantenían y recordó algunos momentos cotidianos que compartieron.

"Recordarme de él es una emoción. Quiero saber la verdad. Es mi amor", expresó José. También contó que Loan era un niño alegre, muy unido a sus hermanos, que disfrutaba jugar y tocar el acordeón. "Me levantaba con él, tomábamos mate. Era mi compañero. Él me decía: 'Soy tu compañerito, papá'", relató.

El Tribunal dispuso un breve cuarto intermedio después de la declaración del papá, que finalizó hace instantes. Está previsto que ahora declare María Noguera, la madre de Loan.