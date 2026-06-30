Quiénes ganan los partidos de los 16vos de final del Mundial 2026: predicciones y pronósticos, según la IA

Comenzaron los dieciseisavos de final y llegó la etapa de eliminación directa del Mundial 2026, una de las etapas de más tensiones para los amantes del fútbol. En esta edición de la Copa del Mundo habrá varios partidos decisivos por jornada. Los analistas y la tecnología lanzaron una estimación de qué selecciones pueden pasar a octavos de final.

Quién gana en los próximos partidos del Mundial 2026: los pronósticos de la inteligencia artificial

Si bien los 16avos de final comenzaron el 28 de junio, todavía quedan varios cruces decisivos en esta etapa:

Costa de Marfil vs. Noruega: el seleccionado africano y el conjunto europeo se enfrentan este martes 30 de junio a las 14 horas (horario argentina). Los análisis predictivos indican que se tratará de un duelo sumamente físico y equilibrado, donde la jerarquía en las áreas y el ritmo de las transiciones serán determinantes. Según las estimaciones de la IA, el cruce se destrabará por la mínima diferencia, proyectando un triunfo ajustado de Noruega por 2-1 o un empate 1-1 que fuerce la prórroga .

el seleccionado africano y el conjunto europeo se enfrentan este (horario argentina). Los análisis predictivos indican que se tratará de un duelo sumamente físico y equilibrado, donde la jerarquía en las áreas y el ritmo de las transiciones serán determinantes. Según las estimaciones de la IA, el cruce se destrabará por la mínima diferencia, proyectando . Francia vs. Suecia: se enfrentarán el martes 30 de junio a las 18:00 horas (horario argentino). Según la IA, la jerarquía ofensiva del conjunto liderado por Kylian Mbappé prevalecerá sin mayores inconvenientes ante la resistencia sueca. El marcador final proyectado indica un triunfo francés por 3-1 para avanzar a octavos .

se enfrentarán el martes 30 de junio a las 18:00 horas (horario argentino). Según la IA, la jerarquía ofensiva del conjunto liderado por prevalecerá sin mayores inconvenientes ante la resistencia sueca. El marcador final proyectado indica . México vs. Ecuador: el compromiso tendrá lugar el martes 30 de junio a las 22:00 horas (Argentina). Las proyecciones tecnológicas anticipan un duelo de alta intensidad física en el que la potencia de la selección sudamericana logrará desequilibrar la balanza sobre el final, con un marcador favorable a Ecuador por 2-1 .

La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio



el compromiso tendrá lugar el martes 30 de junio a las 22:00 horas (Argentina). Las proyecciones tecnológicas anticipan un duelo de alta intensidad física en el que la potencia de la selección sudamericana logrará desequilibrar la balanza sobre el final, con . Inglaterra vs. República Democrática del Congo: este partido se disputará el miércoles 1° de julio a las 13:00 horas (horario argentino). La previsión de la IA le otorga un favoritismo absoluto al combinado británico, que controlará el desarrollo del juego de principio a fin. Inglaterra tendrá una sólida victoria de 3-0 .

este partido se disputará el miércoles 1° de julio a las 13:00 horas (horario argentino). La previsión de la IA le otorga un favoritismo absoluto al combinado británico, que controlará el desarrollo del juego de principio a fin. . Bélgica vs. Senegal: el conjunto europeo y el seleccionado africano se miden este miércoles 1 de julio a las 17:00 horas (hora argentina) por los dieciseisavos de final en el Seattle Stadium. Los análisis predictivos indican que el conjunto europeo impondrá su jerarquía en la generación de juego liderada por Kevin De Bruyne, frente a un bloque africano muy vertical y de transiciones rápidas. Según las estimaciones de la IA, el cruce se destrabará en el tiempo regular con un triunfo de Bélgica por 2-1 o 3-1.

el conjunto europeo y el seleccionado africano se miden este (hora argentina) por los dieciseisavos de final en el Seattle Stadium. Los análisis predictivos indican que el conjunto europeo impondrá su jerarquía en la generación de juego liderada por Kevin De Bruyne, frente a un bloque africano muy vertical y de transiciones rápidas. Según las estimaciones de la IA, el cruce se destrabará en el tiempo regular con un triunfo de Bélgica por 2-1 o 3-1. Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: el seleccionado norteamericano y el conjunto europeo chocan este miércoles 1 de julio a las 21 horas (hora argentina) por los dieciseisavos de final en el Levi's Stadium. Los análisis predictivos indican que el anfitrión impondrá el ritmo del partido impulsado por la localía y su propuesta de presión alta, frente a una escuadra bosnia compacta que buscará lastimar de contragolpe. Según las estimaciones de la IA, el cruce finalizará con una victoria de Estados Unidos por 2-0 o 2-1 .

el seleccionado norteamericano y el conjunto europeo chocan este (hora argentina) por los dieciseisavos de final en el Levi's Stadium. Los análisis predictivos indican que el anfitrión impondrá el ritmo del partido impulsado por la localía y su propuesta de presión alta, frente a una escuadra bosnia compacta que buscará lastimar de contragolpe. Según las estimaciones de la IA, . España vs. Austria: el seleccionado español y el conjunto austríaco se enfrentan este miércoles 1 de julio a las 16 horas (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que el seleccionado español impondrá su clásico juego de posesión y circulación de balón para someter la intensa presión y el despliegue físico característicos del ordenado planteo austríaco. Según las estimaciones de la IA, el cruce se resolverá en favor de los ibéricos con un triunfo por 2-0 o 3-1 .

el seleccionado español y el conjunto austríaco se enfrentan este (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que el seleccionado español impondrá su clásico juego de posesión y circulación de balón para someter la intensa presión y el despliegue físico característicos del ordenado planteo austríaco. Según las estimaciones de la IA, . Portugal vs. Croacia: las dos potencias europeas se medirán el jueves 2 de julio a las 20:00 horas (horario argentino). La inteligencia artificial vislumbra un desarrollo sumamente cerrado que se definirá por detalles mínimos en el mediocampo; la tendencia favorece a la selección de Portugal, quienes sellarían su clasificación con un ajustado 2-1 .

las dos potencias europeas se medirán el jueves 2 de julio a las 20:00 horas (horario argentino). La inteligencia artificial vislumbra un desarrollo sumamente cerrado que se definirá por detalles mínimos en el mediocampo; la tendencia favorece a . Suiza vs. Argelia: el conjunto europeo y el seleccionado africano se enfrentan este viernes 3 de julio a las 00:00 horas (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que la escuadra europea logrará imponer su solidez táctica y el control del mediocampo para neutralizar el despliegue físico y la verticalidad del combinado africano. Según las estimaciones de la IA, el cruce se resolverá con una victoria de Suiza por 1-0 o 2-1 .

el conjunto europeo y el seleccionado africano se enfrentan este (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que la escuadra europea logrará imponer su solidez táctica y el control del mediocampo para neutralizar el despliegue físico y la verticalidad del combinado africano. Según las estimaciones de la IA, . Australia vs. Egipto: el encuentro se disputa este viernes 3 de julio a las 15 horas (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que el combinado africano, liderado por la jerarquía ofensiva de Mohamed Salah, logrará inclinar la balanza a su favor frente al ordenado bloque defensivo y el despliegue físico de los oceánicos. Según las estimaciones de la IA, el conjunto egipcio se quedará con la clasificación imponiéndose por 1-0 o 2-1 .

el encuentro se disputa este (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que el combinado africano, liderado por la jerarquía ofensiva de Mohamed Salah, logrará inclinar la balanza a su favor frente al ordenado bloque defensivo y el despliegue físico de los oceánicos. Según las estimaciones de la IA, . Argentina vs. Cabo Verde: la albiceleste vuelve a jugar el viernes 3 de julio a las 19:00 horas (hora argentina). Los análisis predictivos indican que el vigente campeón impondrá sus condiciones técnicas y estratégicas desde el inicio del partido. Según las estimaciones de la IA, obtendrán un triunfo categórico po r 3-0 frente .

la albiceleste vuelve a jugar (hora argentina). Los análisis predictivos indican que el vigente campeón impondrá sus condiciones técnicas y estratégicas desde el inicio del partido. Según las estimaciones de la IA, obtendrán un triunfo categórico po . Colombia vs. Ghana: los cafeteros se miden ante los africanos este viernes 3 de julio a las 22:30 horas (hora argentina) por los dieciseisavos de final. Los análisis predictivos indican que el conjunto sudamericano impondrá su jerarquía individual y su gran presente colectivo para dominar el encuentro de eliminación directa. Según las estimaciones de la IA, obtendrán la clasificación con un triunfo por 2-0 o 2-1.

Qué selecciones ya quedaron eliminadas del Mundial 2026

La exigencia de la fase de grupos y los primeros cruces de eliminación directa ya se han cobrado la permanencia de varias delegaciones en la Copa del Mundo. Entre las bajas más destacadas y recientes se encuentra la de Japón, que quedó marginada de la competencia tras caer derrotada por 2-1 frente a Brasil en un reñido partido.

Además, se suman las tempranas eliminaciones de: