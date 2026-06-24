Partidazos: así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 tras la fecha 2

Así están hoy los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 va calentando motores y se viene la parte más intensa, con el arranque de los enfrentamientos mano a mano a partir de los 16avos de final. La nueva instancia de los playoffs, que la FIFA incorporó para esta 23° edición de la Copa del Mundo, comenzará el domingo 28 de junio y culminará el viernes 3 de julio. Algunos de los grandes candidatos al título ya están clasificados y, por ahora, hay verdaderos partidazos para disfrutar en busca del boleto a los octavos de final.

Así están hoy los partidos de 16avos de final del Mundial 2026

Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H).

(1° del Grupo J) (2° del Grupo H). Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (Mejor tercero).

(1° del Grupo E) (Mejor tercero). Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (Mejor tercero).

(1° del Grupo I) (Mejor tercero). Corea del Sur (2° del Grupo A) vs. Suiza (2° del Grupo B).

(2° del Grupo A) (2° del Grupo B). Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C).

(1° Grupo F) (2° del Grupo C). Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L).

(2° del Grupo K) (2° del Grupo L). España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J).

(1° del Grupo H) (2° del Grupo J). Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Argelia (Mejor tercero).

(1° del Grupo D) (Mejor tercero). Egipto (1° Grupo G) vs. República Checa (Mejor tercero).

(1° Grupo G) (Mejor tercero). Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F).

(1° Grupo C) (2° del Grupo F). Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I).

(2° del Grupo E) (2° del Grupo I). México (1° del Grupo A) vs. Escocia (Mejor tercero).

(1° del Grupo A) (Mejor tercero). Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Cabo Verde (Mejor tercero).

(1° del Grupo L) (Mejor tercero). Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G).

(2° del Grupo D) (2° del Grupo G). Canadá (1° del Grupo B) vs. Bélgica (Mejor tercero).

(1° del Grupo B) (Mejor tercero). Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (Mejor tercero).

Las Selecciones que ya clasificaron a 16avos de final del Mundial 2026

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

La Francia de Mbappé, otra gran candidata al título.

Las Selecciones ya eliminadas del Mundial

Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá.

Los criterios de desempate en puntos para el final de los grupos

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las Selecciones en cuestión (desempate olímpico). Mayor diferencia de gol en los partidos entre las Selecciones en cuestión. Más goles anotados en los partidos de las Selecciones en cuestión.

En caso de persistir la igualdad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

Mayor diferencia de gol de todos los partidos del grupo. Más goles marcados de todos los partidos del grupo. Más puntos obtenidos por conducta deportiva por el "Fair Play (Juego Limpio)". Es decir, menos tarjetas acumuladas. Posición de las Selecciones en cuestión en el ranking FIFA.

La tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la fecha 2

La tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la segunda fecha.

La tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la segunda fecha.

La tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la segunda fecha.

La tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la segunda fecha.

Todos los partidos de la fecha 3 del Mundial 2026