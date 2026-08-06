Ataques rusos dejan seis muertos en las regiones ucranianas de Járkov y Sumy, según autoridades

Bomberos trabajan en el lugar donde una casa particular fue destruida durante los ataques nocturnos con drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Balaklia, en la región de Járkov, Ucrania

​Equipos de rescate trabajaban el jueves para extinguir ‌los incendios ‌y retirar los escombros en la ciudad de Balaklia, en el este de Ucrania, después de que los ataques rusos contra viviendas ​se cobraran ⁠la vida de tres ‌personas durante la ⁠noche, según informaron ⁠las autoridades a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Tres ⁠personas también perdieron la ​vida durante la ‌noche y al ‌menos 19 resultaron heridas en ⁠ataques rusos contra localidades de la región septentrional de Sumy.

Otras doce personas ​resultaron ‌heridas en la propia ciudad de Sumy, tras un ataque con bombas aéreas guiadas, según ⁠informó la policía ucraniana a través de Telegram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un ataque con drones contra una furgoneta dejó seis heridos en la región meridional de Jersón, según ‌informó el gobierno regional a través de Telegram.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado a civiles en la guerra ‌desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de ‌2022.

(Reporte ⁠de Jekaterīna Golubkova en Tokio y Aleksandar ​Vasovic en Belgrado; edición de Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)