La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a empresas y contribuyentes que atraviesan procesos de concurso preventivo o quiebra, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas fiscales y favorecer la continuidad de las actividades económicas.

La medida de la ex AFIP, establecida mediante la Resolución General 5873/2026, ya entró en vigencia y reemplaza al esquema previsto por la Resolución General 3587, incorporando nuevas condiciones de financiación y ampliando el universo de beneficiarios.

El régimen está dirigido a contribuyentes que obtengan la homologación de un acuerdo preventivo o la conclusión de una quiebra mediante avenimiento. Además, ARCA amplió el alcance del plan para incluir a responsables solidarios y a determinados terceros vinculados con empresas en crisis, como adquirentes de establecimientos, continuadores de la explotación o personas involucradas en incidentes de extensión, verificación o revisión de créditos.

El nuevo esquema permite regularizar una amplia variedad de obligaciones, entre ellas:

Créditos fiscales verificados o declarados admisibles.

Deudas que aún se encuentran en proceso de verificación o revisión judicial.

Obligaciones declaradas voluntariamente por el contribuyente, aunque todavía no hayan sido reclamadas por el organismo.

Declaraciones juradas pendientes de presentación.

Deudas en discusión administrativa o judicial.

Planes de pago caducos, junto con sus intereses y multas.

También contempla un tratamiento específico para las verificaciones tardías dentro de los procesos concursales.

Sin embargo, la entidad aclaró que no todas las deudas podrán incorporarse al plan. Entre las principales exclusiones figuran los aportes y contribuciones destinados al Sistema Nacional de Obras Sociales —excepto los correspondientes al Monotributo—, las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las obligaciones del régimen de casas particulares, determinados cargos e infracciones aduaneras y los reintegros o beneficios a la exportación que deban devolverse al Estado.

Tampoco podrán adherirse personas o empresas cuyos responsables registren condenas penales firmes por delitos tributarios o aduaneros mientras esas sentencias permanezcan vigentes.

Cómo acceder al plan de pagos de ARCA

Los interesados deberán adherirse dentro de los 60 días corridos desde la notificación del acuerdo preventivo homologado o desde la conclusión de la quiebra por avenimiento. Además, será necesario contar con CUIT activa, Domicilio Fiscal Electrónico constituido, todas las declaraciones juradas presentadas y una CBU informada para el débito automático de las cuotas.

En los concursos preventivos, el plan deberá comprender la totalidad de las deudas alcanzadas por el régimen, sin aplicar quitas ni esperas. En los procesos de quiebra también será obligatorio presentar un fiador solidario y, en la mayoría de los casos, constituir garantías aceptadas por ARCA.

La gestión comienza mediante el servicio "Presentaciones Digitales", donde se registran los datos del proceso judicial y las caracterizaciones correspondientes. Luego, la adhesión se completa a través del sistema "Mis Facilidades". La aprobación del plan dependerá del monto involucrado. Los expedientes de menor cuantía serán resueltos por las áreas regionales del organismo, mientras que las propuestas de mayor volumen requerirán la intervención de autoridades superiores de ARCA.