ARCA digitalizó un trámite clave para importadores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo procedimiento que permitirá a importadores y despachantes de aduana gestionar de manera completamente digital la liberación de garantías constituidas por la denominada "Falta de Certificado de Origen MERCOSUR" (FCEO) y de las multas automáticas asociadas.

La medida de la ex AFIP fue oficializada mediante la Resolución General 5880/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de digitalización de los trámites vinculados al comercio exterior. Según el organismo, esto busca facilitar las operaciones de comercio exterior.

La entidad nacional explicó que, a partir de este cambio, los operadores deberán realizar la gestión a través de la opción "Presentación Certificado de Origen Digital" disponible en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

Allí quienes quieran acceder a este beneficio deberán presentar:

El identificador de la destinación.

Los ítems correspondientes.

El número del o los Certificados de Origen Digital aplicables.

Las diferencias que establece esta nueva medida de ARCA

Hasta la entrada en vigencia de esta resolución de la ex AFIP, todas aquellas personas que necesitaban liberar este tipo de garantías debían presentar obligatoriamente el certificado en formato papel. Con la implementación del nuevo procedimiento, ese requisito queda eliminado y es reemplazado por la presentación del documento en formato digital, lo cual agilizará y facilitará todas estas operaciones.

Una vez ingresada la solicitud, el servicio aduanero verificará que el Certificado de Origen Digital cumpla con las exigencias previstas por el régimen de origen correspondiente al acuerdo comercial aplicable. Finalizado ese análisis, la Aduana aprobará o rechazará el trámite y notificará el resultado a través del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).

Desde ARCA señalaron que la medida fue posible luego de la puesta en funcionamiento del procedimiento informático necesario para administrar este tipo de solicitudes. Además, recordaron que el Certificado de Origen Digital posee el mismo valor jurídico que los certificados emitidos en soporte papel, conforme a las disposiciones vigentes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Con esta modificación, el organismo busca agilizar los tiempos administrativos, reducir el uso de documentación física y simplificar las operaciones de comercio exterior mediante la incorporación de herramientas digitales. La resolución también indica que el procedimiento podrá consultarse en el micrositio del SITA disponible en el sitio web de ARCA y dispone que ya se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial este lunes.