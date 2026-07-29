El trámite puede realizarse de manera digital o también en agencias de PAMI.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder a la cobertura total de suplementos nutricionales cuando cuentan con la indicación médica correspondiente. El beneficio sigue vigente y permite obtener estos productos sin costo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo. El trámite puede hacerse de forma online o presencial, según la modalidad que elija cada persona.

Qué cubre PAMI con el beneficio para suplementos nutricionales

PAMI mantiene disponible la cobertura del 100% para suplementos nutricionales destinados a afiliados que necesiten este tipo de tratamiento como parte de su atención médica. Se trata de una prestación orientada a personas que requieren un apoyo nutricional específico, de acuerdo con la evaluación de un profesional.

El beneficio contempla la entrega de suplementos sin costo para quienes cumplan con las condiciones exigidas por el organismo. Para acceder, es indispensable presentar la documentación correspondiente y contar con la prescripción médica requerida.

La gestión no está limitada únicamente al afiliado. En caso de ser necesario, el trámite también puede ser realizado por un apoderado o por un familiar, lo que facilita el acceso al beneficio para personas con dificultades para trasladarse o realizar la gestión por sus propios medios.

Cuáles son los requisitos para acceder a la cobertura del 100%

Para iniciar la solicitud, el afiliado debe presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), además de una receta oficial de PAMI emitida por un médico especialista en nutrición o diabetología. Junto con la receta médica, también es obligatorio entregar el Formulario Dietoterápicos, que debe estar correctamente completado y firmado por el profesional tratante.

En aquellos casos en los que la condición clínica del paciente lo requiera, será necesario incorporar un estudio de laboratorio con proteinograma, el cual deberá acompañar el formulario al momento de presentar la documentación.

Cómo hacer el trámite para solicitar el beneficio

PAMI permite gestionar esta prestación de manera completamente digital. El trámite puede realizarse desde una computadora, un celular o una tablet, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina. Esta modalidad busca simplificar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de gestión para los afiliados que prefieren realizar el procedimiento desde su hogar.

La documentación médica es obligatoria para acceder a la cobertura del beneficio.

Quienes opten por la atención presencial también pueden completar la solicitud en una agencia de PAMI. En estos casos, el organismo solicita sacar un turno previamente para ser atendido.

Qué tener en cuenta antes de iniciar la gestión

Antes de comenzar el trámite, es recomendable verificar que toda la documentación esté completa y vigente. Contar con la receta emitida por el especialista y el formulario correctamente firmado evita demoras durante la evaluación de la solicitud.

Si además se requiere presentar un proteinograma por la situación clínica del afiliado, ese estudio deberá acompañar el resto de la documentación desde el inicio del trámite.