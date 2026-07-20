Vacuna antigripal gratis de PAMI: requisitos, documentos y dónde vacunarte

La campaña continúa vigente para afiliados incluidos en los grupos priorizados por PAMI.

La campaña de vacunación antigripal de Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa vigente en todo el país y permite que millones de afiliados accedan de manera gratuita a la dosis para prevenir la gripe. El programa está dirigido principalmente a las personas mayores de 65 años y a otros grupos considerados de riesgo, con el objetivo de reducir las complicaciones que pueden provocar los virus respiratorios durante la temporada de mayor circulación.

Quiénes pueden acceder a la vacuna antigripal gratis de PAMI

La campaña está destinada a los afiliados que forman parte de los grupos priorizados por PAMI. Las personas mayores de 65 años pueden recibir la vacuna sin costo y sin necesidad de presentar una orden médica, ya que integran el principal grupo beneficiario de esta iniciativa.

Además, también pueden vacunarse de manera gratuita las personas embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses afiliados a PAMI. El objetivo es brindar una mayor protección a quienes presentan más riesgo de desarrollar complicaciones por la gripe.

En el caso de los afiliados menores de 65 años, también podrán acceder a la dosis si presentan factores de riesgo. Para hacerlo deberán acreditar esa condición con una indicación médica donde figure el diagnóstico correspondiente.

Qué enfermedades son consideradas factores de riesgo

Entre las condiciones contempladas por PAMI se encuentran las enfermedades respiratorias crónicas, las patologías cardiovasculares, la diabetes y la insuficiencia renal crónica. También están incluidos quienes tienen obesidad mórbida, inmunodeficiencias o recibieron un trasplante.

La lista incorpora además a las personas que realizan tratamientos inmunosupresores y a otros pacientes con condiciones clínicas definidas por las autoridades sanitarias. En todos estos casos, la orden médica es un requisito indispensable para acceder a la vacunación gratuita si el afiliado tiene menos de 65 años.

Qué documentación hay que presentar para vacunarse

Los requisitos cambian según la situación de cada afiliado. Quienes tienen 65 años o más solo deben concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI, que puede presentarse tanto en formato físico como digital.

Por su parte, los menores de 65 años que acrediten factores de riesgo deberán presentar el DNI, la credencial y una indicación médica escrita donde conste el diagnóstico. Esa documentación también puede entregarse mediante una receta digital con firma electrónica, siempre que cumpla con los requisitos vigentes.

Antes de vacunarte, verificá que tu credencial y datos personales estén actualizados.

Antes de acercarte a la farmacia, es recomendable verificar que los datos personales y la credencial estén actualizados. De esa manera, el proceso de validación de la afiliación puede realizarse con mayor rapidez.

Dónde aplicarse la vacuna y qué tener en cuenta

La vacuna antigripal se aplica exclusivamente en las farmacias que integran la Red PAMI, distribuidas en todo el país. Antes de concurrir, es aconsejable consultar cuál es el establecimiento habilitado más cercano y comunicarse para confirmar que haya disponibilidad de dosis, ya que el stock puede variar según la demanda.

Para la mayoría de los afiliados no hace falta sacar turno previo. Solo deben presentarse durante el horario de atención con la documentación correspondiente. La única excepción son las personas que necesitan vacunación domiciliaria por no poder trasladarse, quienes deberán realizar el trámite específico previsto por PAMI.

Además, la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras inmunizaciones recomendadas, como las destinadas a prevenir el neumococo o el COVID-19, siempre que exista indicación médica y se respeten las recomendaciones del calendario sanitario vigente.