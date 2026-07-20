Cuántos años va a tener Lionel Messi en el Mundial 2030

Lionel Messi en andas tras el triunfo ante Inglaterra.

Lionel Messi volvió a escribir un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera al disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. A sus 39 años, el capitán albiceleste fue nuevamente una de las figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó la final del certamen, donde cayó ante España en tiempo suplementario en su tercera definición en est copa.

Tras la definición del torneo, una de las preguntas que comienza a tomar fuerza es si el rosarino tendrá una oportunidad más de jugar una Copa del Mundo. Aunque todavía no anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina, el calendario marca un desafío enorme para el máximo goleador histórico del combinado nacional frente al inexorable paso del tiempo.

La edad de Lionel Messi para el Mundial 2030

Lionel Messi tendrá 42 años cuando comience el Mundial 2030, ya que nació el 24 de junio de 1987. Como la Copa del Mundo volverá a disputarse entre junio y julio, el capitán argentino celebrará su cumpleaños número 43 durante el desarrollo del torneo. Se trata de una edad inédita para un futbolista de campo de primer nivel y que convierte su posible participación en un verdadero desafío.

Messi en la final contra España.

A pesar de que las posibilidades parecen reducidas, la carrera de Messi ha demostrado en varias ocasiones que desafiar al paso del tiempo forma parte de su legado. El rosarino ya rompió numerosos récords de longevidad y rendimiento, disputó seis Copas del Mundo consecutivas entre Alemania 2006 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, y siguió siendo competitivo incluso cerca de los 40 años. Esa trayectoria hace que muchos hinchas no descarten por completo una séptima participación mundialista, aunque el propio futbolista nunca confirmó que ese sea su objetivo.

El record de longevidad en una Copa del Mundo

Si finalmente decidiera jugar el Mundial 2030, Messi se convertiría en uno de los futbolistas de mayor edad en disputar una Copa del Mundo. En la historia del torneo hubo casos excepcionales, como el del arquero egipcio Essam El-Hadary, que jugó con 45 años en Rusia 2018 y es el record vigente, aunque entre los jugadores de campo prácticamente no existen antecedentes de semejante longevidad al máximo nivel, con la excepción del camerunés Roger Milla, con 43 años en el Mundial 1994.

Por el momento, el futuro del capitán permanece abierto. Tras el Mundial 2026, el foco estará puesto en su continuidad con la Selección Argentina y en cómo evolucione físicamente durante los próximos cuatro años. Mientras tanto, la ilusión de verlo en la Copa del Mundo del centenario seguirá alimentando el sueño de millones de argentinos, aunque hoy la posibilidad aparece como remota y dependerá exclusivamente de la decisión que tome el propio Messi y de cómo llegue desde lo futbolístico y lo físico a esa cita mundialista.