Así es el monumento a Domingo Faustino Sarmiento de Palermo, rechazado por "feo"

En el corazón del Parque 3 de Febrero, en el barrio porteño de Palermo, se encuentra uno de los monumentos más discutidos de la historia argentina. La escultura de Domingo Faustino Sarmiento, realizada por el artista francés Auguste Rodin.

Inaugurada en 1900, fue duramente cuestionada por parte de la sociedad de la época, que la consideró demasiado alejada de la imagen tradicional del expresidente y llegó a calificarla de "fea".

¿Cómo nació el monumento a Domingo Faustino Sarmiento?

Tras la muerte de Sarmiento en 1888, una comisión integrada, entre otros, por Miguel Cané y Aristóbulo del Valle impulsó la construcción de un monumento en su homenaje. La elección recayó en Auguste Rodin, considerado uno de los escultores más importantes de su tiempo y una figura clave de la escultura moderna. El encargo fue realizado por el Estado argentino en 1894 y convirtió al país en el primero de América en solicitar una obra pública al artista francés.

La escultura fue inaugurada el 25 de mayo de 1900, durante los festejos patrios, en los Bosques de Palermo. El monumento muestra a Sarmiento de pie sobre una base de mármol que incorpora un relieve de Apolo, símbolo de la ciencia y la luz, venciendo a la serpiente Pitón, representación de la ignorancia. En la parte posterior puede verse una interpretación del Escudo Nacional.

La recepción de la obra estuvo lejos de ser unánime. El estilo expresionista de Rodin contrastaba con los monumentos neoclásicos que predominaban en Buenos Aires, por lo que muchos contemporáneos consideraron que la escultura no guardaba parecido con Sarmiento.

La controversia ocupó espacio en los diarios de la época. Incluso La Nación publicó una de las críticas más severas al afirmar: "Es difícil concebir algo más feo, vulgar, casi repulsivo y, por lo tanto, menos parecido a Sarmiento que el perfil de su estatua".

Con el paso de las décadas, la valoración cambió. Hoy es considerada una pieza fundamental dentro del patrimonio artístico argentino y una de las esculturas públicas más importantes de Rodin fuera de Francia. En la actualidad, reúne el estatus de Monumento Histórico Nacional decretado en 2019.

Un monumento a Sarmiento cargado de simbolismo

Además de su valor artístico, el emplazamiento del monumento tiene un significado histórico. El Museo Histórico Sarmiento explica que fue instalado en el lugar donde se encontraba la residencia de Juan Manuel de Rosas, principal adversario político de Sarmiento. A fines del siglo XX, frente a esta escultura se levantó un monumento dedicado a Rosas, estableciendo un diálogo simbólico entre dos de las figuras más influyentes y enfrentadas de la historia argentina.

Más de 125 años después de su inauguración, la obra continúa despertando interés entre historiadores, especialistas en arte y visitantes de Palermo.