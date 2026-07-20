Jubilaciones de ANSES en agosto 2026: cuánto cobro en mano tras el aumento

Cuánto coban los jubilados en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto de 2026 un nuevo aumento del 1,89% para jubilaciones y pensiones, en línea con la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La actualización alcanzará a todos los haberes previsionales y modificará tanto la jubilación mínima como la máxima.

Además del incremento mensual, continuará vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que perciben los ingresos más bajos. Sin embargo, como el refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, el incremento efectivo para quienes cobran la mínima será inferior al porcentaje de movilidad.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en agosto

Con el aumento del 1,89%, las estimaciones indican que los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima bruta: $419.776.

$419.776. Jubilación mínima con bono: $489.776.

$489.776. Jubilación mínima estimada en mano: $477.183.

$477.183. Jubilación máxima bruta: $2.824.695.

$2.824.695. Jubilación máxima estimada en mano: $2.667.807.

Los montos definitivos serán oficializados por ANSES mediante la resolución correspondiente.

Jubilaciones en julio 2026

Cómo impacta el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 continuará abonándose durante agosto a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el refuerzo completo, mientras que quienes perciban un haber superior accederán a un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno.

Al mantenerse sin cambios desde marzo de 2024, el bono pierde peso dentro del ingreso total. Por ese motivo, aunque el haber previsional aumente un 1,89%, el incremento efectivo para quienes cobran la mínima será cercano al 1,61%, ya que el refuerzo extraordinario no se actualiza por movilidad.

Por qué el monto en mano es menor

El importe que finalmente reciben los jubilados en su cuenta bancaria es inferior al haber bruto debido a los descuentos obligatorios.

Entre ellos se encuentra el aporte al PAMI, que se calcula sobre el haber previsional y reduce el monto depositado. En el caso de la jubilación mínima, el descuento estimado ronda los $12.593, aunque puede variar según la situación particular de cada beneficiario.

Además, algunos jubilados pueden registrar otras deducciones, como cuotas correspondientes a moratorias previsionales u otros descuentos autorizados, que también impactan sobre el haber neto.

Cuándo paga ANSES en julio

Jubilados ANSES 2026: cómo consultar el recibo de haberes

Los beneficiarios pueden verificar el monto exacto que cobrarán ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde esa plataforma es posible consultar la liquidación mensual, descargar el recibo de haberes y conocer el detalle de todos los conceptos incluidos en el pago, como el aumento por movilidad, el bono extraordinario y los descuentos aplicados.