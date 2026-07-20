Las acciones europeas bajan mientras la tensión en Oriente Medio impulsa el precio del petróleo

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas bajaban ligeramente el lunes, en un momento en que la escalada del conflicto ‌entre Estados Unidos ‌e Irán provocó un repunte de los precios del petróleo, lo que avivó los temores sobre la inflación de cara a una nueva temporada de presentación de resultados empresariales.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2%, ​hasta los ⁠640,45 puntos, a las 0703 GMT.

Los ataques ‌estadounidenses contra Irán entraron en ⁠su noveno día consecutivo, y ⁠los riesgos para el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se intensificaron tras ⁠las noticias sobre la inmovilización de ​petroleros, lo que llevó los ‌precios del crudo Brent ‌por encima de los 90 dólares el ⁠barril por primera vez en un mes. [O/R]

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las acciones del sector energético avanzaban un 1,4%, mientras que las del sector de viajes ​y ocio descendían ‌un 1,3%. Ryanair lideró las pérdidas en el STOXX 600, con un descenso del 4,6% después de que la aerolínea de bajo costo anunciara una ⁠caída del 34% en sus beneficios del primer trimestre, afectada por el aumento de los costos del combustible y la bajada de las tarifas.

Por su parte, los valores tecnológicos subían un 0,4%, a la espera de los resultados de ‌las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que podrían aportar nuevos estímulos a un espectacular repunte impulsado por la inteligencia artificial. La semana pasada, las optimistas previsiones de ASML y los excelentes resultados ‌de TSMC no lograron impresionar.

La atención se centrará también en la reunión del Banco Central Europeo ‌esta semana, en ⁠la que se espera que el banco central mantenga las tasas ​de interés sin cambios.

Con información de Reuters