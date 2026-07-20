Las acciones europeas bajan mientras la tensión en Oriente Medio impulsa el precio del petróleo

Las bolsas europeas bajaban ligeramente el lunes, en un momento en que la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó un repunte de los precios del petróleo, lo que avivó los temores sobre la inflación de cara a una nueva temporada de presentación de resultados empresariales.
El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2%, hasta los 640,45 puntos, a las 0703 GMT.
Los ataques estadounidenses contra Irán entraron en su noveno día consecutivo, y los riesgos para el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se intensificaron tras las noticias sobre la inmovilización de petroleros, lo que llevó los precios del crudo Brent por encima de los 90 dólares el barril por primera vez en un mes. [O/R]
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Las acciones del sector energético avanzaban un 1,4%, mientras que las del sector de viajes y ocio descendían un 1,3%. Ryanair lideró las pérdidas en el STOXX 600, con un descenso del 4,6% después de que la aerolínea de bajo costo anunciara una caída del 34% en sus beneficios del primer trimestre, afectada por el aumento de los costos del combustible y la bajada de las tarifas.
Por su parte, los valores tecnológicos subían un 0,4%, a la espera de los resultados de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que podrían aportar nuevos estímulos a un espectacular repunte impulsado por la inteligencia artificial. La semana pasada, las optimistas previsiones de ASML y los excelentes resultados de TSMC no lograron impresionar.
La atención se centrará también en la reunión del Banco Central Europeo esta semana, en la que se espera que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios.
Con información de Reuters