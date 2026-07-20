Emoción por el tango que grabaron un papá y su hija para la Selección Argentina

En medio del fervor y la pasión que despierta la Scaloneta, la música y la creatividad popular volvieron a conmover a miles de usuarios. En esta oportunidad, Sergio Caballero, un reconocido músico marplatense, grabó junto a su hija de 7 años, Ailén, una emotiva versión de Libertango, la célebre obra de Ástor Piazzolla, adaptada y dedicada exclusivamente a la Selección argentina. A través de las redes sociales, la particular interpretación rápidamente cobró notoriedad y comenzó a viralizarse entre los hinchas.

Con el sonido del tango como bandera y una letra repleta de sentimiento celeste y blanco, la pequeña Ailén se convirtió en la voz de la ilusión de todo un país. El video muestra la perfecta sintonía familiar: mientras su padre interpreta los acordes del clásico tanguero en el órgano, la niña le pone el cuerpo y el alma a un mensaje cargado de aliento y mística popular.

La reversión, bautizada oficialmente por sus autores como "Messi tango 2026", resume el sentir de un pueblo que no deja de alentar y que renueva sus esperanzas de cara a los máximos desafíos. La letra combina la exigencia histórica del fútbol argentino con el apoyo incondicional hacia el plantel.

"Venimos por la cuarta, la copa de Argentina, esta es tu loca hinchada que siempre te acompaña, aunque ganes o pierdas el pueblo se levanta", canta la niña con total soltura en el inicio del video. La canción continúa con un fuerte mensaje de superación y un emotivo homenaje a los máximos ídolos de nuestra historia futbolística: "Vamos paso a paso siguiendo un sueño, vamos con fuerza, pila y garra, con la alegría nuestra, quiero la gloria eterna de Kempes, Diego y Leo y que una nueva estrella brille en la camiseta", entona la voz de Ailén, uniendo en un mismo abrazo el legado de 1978, 1986, 2022 y la ilusión del presente.

Un papá y su hija grabaron una versión de Libertango dedicada a la Selección Argentina.

El sueño de que el aliento llegue a los jugadores

La publicación fue compartida originalmente en la cuenta oficial de Instagram de Sergio, donde en cuestión de horas sumó miles de reproducciones, me gusta y comentarios elogiosos de hinchas de rincones muy diversos del país, conmovidos por la tonada de la pequeña y la destreza musical de su padre.

Junto al video, la familia marplatense adjuntó un pedido muy especial y directo para todos sus seguidores de las plataformas digitales: "¿Le hacemos llegar el tango a los jugadores y equipo técnico?". La campaña virtual ya está en marcha, impulsada por los usuarios que no pierden la esperanza de que este emotivo homenaje del 2x4 suene en la intimidad de la concentración argentina.