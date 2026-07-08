Así es el hit de la Selección Argentina en el Mundial: "Quiero la cuarta estrella"

La nueva canción de la Selección Argentina en el Mundial, de la mano de Gilda (foto: AFA).

La Selección Argentina venció de manera agónica a Egipto y avanzó así a los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Lo que no dejó de sonar en las calles y tampoco en el vestuario fue una canción viral que los propios futbolistas entonaron una vez culminado el infartante partido por los octavos. Ahora, mientras el equipo de Lionel Scaloni espera por Suiza -que eliminó a Colombia por penales-, el tema continúa resonando en todos lados.

Las estrofas que emulan el "No me arrepiento de este amor" de la inolvidable Gilda llevan consigo a Diego Armando Maradona, Lionel Messi -además de la mismísima "Scaloneta"- y las Islas Malvinas. Pero también mantiene vivo el sueño de bordar la cuarta estrella en la camiseta "Albiceleste", algo que el combinado nacional no está lejos de cumplir. Claro que, primero tendrá que avanzar de ronda en lo que viene y después ganar en semifinales para meterse en la final donde también deberá triunfar. Si el seleccionado sigue este camino, seguramente seguirá sonando la letra creada por "Palmito", el joven argentino que la popularizó.

La letra del hit de la Selección Argentina en el Mundial 2026

No me arrepiento de este amor, de Gilda

Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón

ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez...

Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar

la Copa que le robaron al Diez, la que no le dejaron levantar...

Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta

soy argento de la cuna hasta el cajóoooon...

Por Malvinas, por el Diego

por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeóoooon....

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje todavía a confirmar. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Palmito, el creador de la canción viral de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Por otro lado, los cruces restantes de cuartos de final son los que tendrán a Francia vs. Marruecos y a España vs. Bélgica para definir a los otros dos semifinalistas. El primer encuentro tendrá lugar el jueves 9 de julio a las 17 horas de Argentina en el Gillette Stadium de Foxborough -Massachusetts- con Facundo Tello impartiendo justicia; mientras que el restante será en el SoFi Stadium de Los Ángeles el viernes 10 del corriente a las 16 con el inglés Michael Oliver como árbitro.