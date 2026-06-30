El Gobierno dispuso aumentos escalonados y un bono de $50.000 para trabajadores estatales

El Gobierno formalizó la homologación de las actas acuerdo celebradas con los gremios estatales. Mediante la publicación del Decreto 552/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció un nuevo esquema de recomposición salarial para el personal de la Administración Pública Nacional (APN) que contempla subas mensuales consecutivas para el trimestre en curso y el otorgamiento de un bono excepcional de $50.000 a liquidarse durante el mes de agosto. Esta medida busca atender la situación de revista de los agentes públicos bajo el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

El acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General establece un incremento salarial dividido en tres tramos para los meses de invierno. El primero de ellos consiste en un "2,40% a partir del 1° de junio de 2026" sobre las retribuciones vigentes al cierre de mayo. El cronograma continúa con un "2,20 % a partir del 1° de julio" y finaliza con un "1,90 % a partir del 1° de agosto", siempre calculados sobre los haberes del mes inmediato anterior. Estos porcentajes impactarán tanto en el personal permanente como en el no permanente incluido en el convenio antes citado.

Complementariamente a la actualización porcentual, el artículo 41 del decreto detalla el otorgamiento de un refuerzo económico puntual. Se trata de una "suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000)". Según la normativa, este beneficio se liquidará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026. Es importante destacar que el texto oficial aclara que este incremento extraordinario no será extensivo a las sumas fijas mensuales dispuestas por decretos anteriores, manteniendo la naturaleza de pago único.

Residentes, docentes y militares

La paritaria oficializada también extiende sus efectos a sectores específicos con regímenes propios. Por un lado, se fijaron las nuevas remuneraciones para los Profesionales Residentes Nacionales que se desempeñan en instituciones dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Para estos profesionales, el sueldo de un residente de primer año pasará a ser de $1.231.416 en junio, alcanzando los $1.282.419 en agosto.

Asimismo, el Decreto 553/2026, publicado en paralelo, ajusta las retribuciones de cargos docentes en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y en el ISER, así como los adicionales para el personal militar que presta servicios en la Antártida, quienes percibirán un adicional de $1.568.326 a partir de agosto. La norma establece límites máximos para la percepción de servicios extraordinarios, fijando que la retribución bruta mensual no deberá superar los $907.934 a partir del último tramo del aumento.