Paritarias estatales con aumento y bono: de cuánto es y cuánto se cobra

Estatales: el aumento en junio confirmado

El Gobierno nacional acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La propuesta contempla un aumento acumulado del 6,6% para el período junio-agosto de 2026 y el pago de un bono remunerativo de $50.000 por única vez.

El acuerdo fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta al considerarla insuficiente frente a la evolución de los precios.

Incrementos salariales en junio

De cuánto es el aumento para los estatales

La recomposición salarial se aplicará en tres tramos consecutivos y acumulativos sobre los haberes del sector público nacional:

Junio: 2,4%

2,4% Julio: 2,2%

2,2% Agosto: 1,9%

De esta manera, el incremento acumulado para el trimestre alcanzará el 6,6%. Además, los trabajadores recibirán un bono remunerativo de $50.000 que se abonará por única vez junto con los salarios de agosto.

Salarios con aumento en junio

Cuánto se cobra con el bono de $50.000

El refuerzo extraordinario se sumará al salario habitual de agosto y tendrá carácter remunerativo, por lo que impactará en distintos conceptos salariales vinculados a los aportes y contribuciones. La suma fija busca complementar la recomposición salarial acordada para el trimestre, en un contexto en el que los gremios continúan reclamando una recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Qué gremios aceptaron y cuáles rechazaron la propuesta

La paritaria fue firmada por UPCN, sindicato mayoritario dentro de la Administración Pública Nacional. En cambio, ATE rechazó la oferta salarial. Desde el gremio señalaron que el aumento no alcanza para compensar la pérdida de ingresos acumulada por los trabajadores estatales frente a la inflación.

La actualización salarial tendrá impacto sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, ya que un decreto vigente establece que los aumentos acordados para los empleados públicos se extienden a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de rango equivalente.

De esta manera, la nueva pauta salarial también repercutirá sobre las remuneraciones de los principales cargos de la administración nacional.

Qué pasa con las paritarias en la provincia de Buenos Aires

Mientras el Gobierno nacional cerró la negociación salarial, la provincia de Buenos Aires mantiene abiertas las conversaciones con los gremios estatales, docentes y judiciales. Las partes pasaron a un cuarto intermedio luego de que no se alcanzara un acuerdo en la última reunión. Los sindicatos reclaman una nueva oferta salarial para compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector público bonaerense. Por ahora, la negociación continúa abierta y se espera una nueva convocatoria en los próximos días.