Paritaria de estatales: el Gobierno cerró el tramo junio-agosto pese al rechazo de ATE

El Gobierno Nacional cerró el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional con una propuesta salarial que fue aceptada por UPCN, aunque en paralelo fue rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La oferta oficial contempla un incremento salarial del 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, además de un bono por única vez de $50.000 que se pagará en agosto. De este modo, el aumento acumulativo alcanza el 6,6% para el trimestre.

Esta oferta oficial entrará en vigencia por haber sido aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UCPN), el gremio liderado por Andrés Rodríguez, que es el único que tiene la personería gremial de los trabajadores del sector público.

ATE rechazó la paritaria aceptada por UPCN

Según el planteo difundido por ATE, ese último porcentaje del 6,6% queda por debajo de la inflación acumulada durante los últimos tres meses, que supera el 8,3%. Desde el gremio señalaron que, con este esquema, se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei.

En ese marco, ATE rechazó la propuesta oficial por considerarla insuficiente y sostuvo que no contempla un proceso de recomposición del poder adquisitivo perdido por los trabajadores estatales. “No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente sindical cuestionó además el marco de la negociación paritaria y apuntó contra la política salarial del Ejecutivo. “Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”, aseguró Aguiar.

Luego agregó: “El Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público”.

Según ATE, los salarios estatales ya se ubican 43% por debajo de la inflación desde el inicio de la gestión actual. En ese sentido, Aguiar sostuvo: “Este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado”.

El gremio reclama un salario mínimo superior a los $2.200.000, cifra que considera necesaria para cubrir las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, referido a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.