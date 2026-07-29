Brilló en River y Europa, jugó en la Selección Argentina y ahora es utilero en México

Brilló en River y Europa, jugó en la Selección y ahora es utilero en México.

Un ex futbolista de River Plate y la Selección Argentina, que logró brillar en el fútbol europeo e incluso fue ganador del Premio Puskás, sorprendió por su nuevo trabajo en México. Se trata de Erik Lamela, quien desde mayo, apenas unos meses después de anunciar su temprano retiro por una lesión de cadera, comenzó una nueva etapa en la disciplina; a sus 34 años, integra el cuerpo técnico de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey en el llamativo rol de utilero.

Así figura en el sitio oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dentro del plantel de trabajo del entrenador argentino (también con pasado en el 'Millonario'), aunque en realidad no sea esa su función. En la práctica, el exfutbolista con paso por el Tottenham trabaja como ayudante de campo, tal como ya lo había hecho en Sevilla, pero no puede ser registrado oficialmente en ese cargo porque aún no cuenta con la licencia correspondiente.

Lamela, utilero en Rayados de Monterrey: qué se sabe de la nueva etapa del ex River

Lamela, quien se retiró en agosto del 2025 luego de un último paso por el AEK Atenas de Grecia y está realizando el curso de director técnico, ya acompañó al 'Pelado' en el fútbol español y, ahora, forma parte de su equipo de trabajo en su regreso a Rayados.

El ex volante nacido en Carapachay supo destacarse por su zurda, su pegada y su gambeta elegante. Inició su carrera en River, luego pasó a Roma y más tarde vivió un ciclo histórico en Tottenham, club en el que disputó 257 partidos y conquistó el Premio Puskás gracias a un gol de rabona, con caño incluido, en el clásico frente a Arsenal disputado en Wembley en marzo de 2021.

Erik Lamela, el "utilero" de Rayados de Monterrey en el cuerpo técnico de Matías Almeyda.

Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina: primero fue convocado por Alejandro Sabella y luego por Gerardo Martino, con quienes sumó presencias en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 y en las Copas Américas de 2015 y 2016, certámenes en los que la 'Albiceleste' fue subcampeón de forma consecutiva.

Después de su etapa en Inglaterra llegó a Sevilla y allí se consagró campeón de la Europa League. Sin embargo, las lesiones comenzaron a condicionarlo durante los últimos años de su carrera; más adelante intentó relanzarse en el AEK Atenas de Grecia y, pese a registrar seis goles y tres asistencias en 31 partidos, una lesión en la cadera terminó obligándolo a ponerle fin a su carrera como futbolista. "Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir", contó hace un tiempo, justo antes de colgar los botines.

El golazo de Lamela por el que ganó el Puskás

El gol que le valió el premio internacional a Erik ya había sido declarado como el mejor tanto del año en la Premier League. El delantero de 29 apareció en el área tras un centro del lateral español Javier Reguilón que recepcionó Lucas Moura, antes de tocar la pelota para la repentización del "Coco", quien definió de gran forma por más que estaba tapado por dos futbolistas. Cabe destacar que mientras formaba parte de las inferiores de River Plate también marcó un gol por la misma vía que no tardó en hacerse viral.

Los números de Lamela en su carrera