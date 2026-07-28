Al menos 14 muertos en un atentado en el estado nigeriano de Benue, según autoridades locales

FOTO DE ARCHIVO: Un vehículo policial está aparcado junto a una carretera durante unas elecciones en Nigeria.

Por Ahmed Kingimi ​y Hamza Ibrahim

MAIDUGURI, Nigeria, 28 jul (Reuters) - Al menos 14 aldeanos perdieron la ‌vida y varios ‌más resultaron heridos en un ataque ocurrido el martes en el estado nigeriano de Benue, según informó un responsable local, lo que prolonga el ciclo de violencia en la franja central del país ​relacionado con ⁠disputas por la tierra y los ‌recursos.

Benue es un foco de violencia ⁠entre agricultores y ganaderos, ⁠donde han muerto cientos de personas en los últimos años debido a que los ⁠agricultores atacan al ganado que destruye ​los cultivos y los ganaderos ‌atacan las aldeas.

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El último ‌ataque tuvo lugar en la aldea ⁠de Efeyi, en la zona de Otukpo del estado de Benue, a primera hora del martes, donde unos hombres ​armados mataron ‌a 14 personas e hirieron a varias más, según declaró a Reuters el presidente del consejo de Otukpo, Maxwell Ogiri.

Ogiri atribuyó el ataque ⁠a la milicia fulani, afirmando que los asaltantes atacaron sin previo aviso y que en los últimos días se habían producido incidentes similares en comunidades cercanas.

Los fulani son pastores nómadas del norte musulmán de Nigeria, ‌mientras que los agricultores proceden en su mayoría de comunidades cristianas.

Las asociaciones fulani han rechazado en el pasado este tipo de acusaciones de ataques. Ningún grupo ha reivindicado la ‌autoría.

El portavoz de la policía de Benue, Udeme Edet, afirmó que se habían desplegado ‌agentes en ⁠la zona afectada y que se estaba llevando a cabo una ​investigación.

(Reporte adicional de Hamza Ibrahim en Kano; redacción de Elisha Bala-Gbogbo; edición de Alison Williams. Editado en español por Natalia Ramos)