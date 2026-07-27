Caso Isabella: citaron a declarar al hermano y revelan un dato estremecedor de la madre

Vecinos de Villa Gesell convocan a una marcha para pedir justicia por Isabella, la nena de casi tres años que murió y cuya madre es investigada. La concentración se llevará a cabo este lunes 27 de julio a las 16.00 en Circunvalación y calle 105. En el flyer de convocatoria, expresaron que "Villa Gesell se tiene que hacer escuchar" , en medio del clima de tristeza y enojo por la muerte de la menor.

A su vez, mientras avanza la investigación, citaron a uno de los hijos de Lucía Sosa a declarar. Se trata de Lucas, de 17 años, el segundo hijo biológico de la mujer, quien fue dado en adopción cuando era pequeño. "La fiscalía me acaba de informar que lo citaron para este miércoles 29 de julio. También me convocaron a mí y a su mamá actual" , confirmó a la prensa Erika Suárez, abogada de Lucas.

El impactante pedido del hermano de Isabella

Lucas, que sintió la necesidad de salir a contar su verdad tras enterarse del reciente fallecimiento de su hermana, fue contundente en sus declaraciones: "Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar" , manifestó en diálogo con la prensa.

El joven sostiene que durante años advirtió sobre la peligrosidad de su madre y que temía que una tragedia similar pudiera repetirse. "Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión, matando a otra de mis hermanas, duele muchísimo" , expresó.

Los antecedentes de la madre y la historia de Lucas

La muerte de Isabella generó mayor repercusión luego de que se conozcan los graves antecedentes de la familia. Sosa estuvo sospechada en dos oportunidades y hasta llegó a juicio, donde fue absuelta, por la muerte de otras de sus dos hijas, Candela de cinco meses y Jazmín de 11 meses. Dicha investigación fue desarrollada en Mar del Plata y se conoció como Caso Picard. Luego del dictamen absolutorio de la Justicia hubo reclamos en toda la ciudad balnearia, los que obligaron a la familia a irse a Villa Gesell.

Según relató Lucas, su historia comenzó cuando tenía apenas 21 días de vida. En ese momento fue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras sufrir un paro respiratorio producto de una intoxicación con un insecticida. A partir de entonces, quedó bajo la protección de Hogares de Belén y posteriormente fue recibido por la familia que hoy considera la suya. Lucas asegura que durante los primeros años de vida sufrió situaciones de violencia física y psicológica. También apuntó contra la expareja de Lucía Sosa, a quien señaló como partícipe de los maltratos. "Me golpearon muchísimo. Sufrí mucho con esta persona, sobre todo en el momento de las revinculaciones, cuando me obligaban a volver a esa casa donde yo la había pasado muy mal" , recordó.

La lucha por ser escuchado y el sistema de revinculación

Uno de los aspectos más duros de su testimonio fue la descripción del proceso de revinculación impulsado por organismos judiciales y de protección de la niñez. Lucas contó que, aun siendo muy pequeño, manifestaba constantemente que no quería regresar con Lucía Sosa. Sin embargo, sostiene que sus pedidos no eran escuchados. "Nos costó muchos años porque el juzgado no me escuchaba. Yo pedía por favor salir de esa casa. No quería volver a ese lugar porque era un lugar muy feo, muy oscuro. Yo sabía que si volvía a esa casa hoy no estaría acá" , afirmó.

Para el joven, el problema no fue únicamente lo que vivió dentro del entorno familiar, sino también lo que ocurrió después, cuando la Justicia insistía en mantener el contacto con su madre biológica pese a sus reiteradas negativas. "Durante diez años me hicieron las mismas preguntas. Si quería volver con esa familia, si estaba cómodo con mis padres adoptivos, si quería contacto con mis hermanos. Pero jamás llegó una decisión viable. Siempre era la revinculación" , afirmó. Lucas sostuvo que las visitas y encuentros obligatorios se extendieron hasta que tuvo tres años, y que esas instancias terminaban en episodios de violencia. "Fue una de las golpizas más grandes que me dieron. Me tiraban de las orejas. Durante muchos años tuve una lesión porque me las tironeaban constantemente" , denunció.

El resultado de la autopsia y las pericias pendientes

Acerca de Isabella, la autopsia determinó que falleció como consecuencia de una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. Este hallazgo, sumado a los antecedentes de la madre y al testimonio de Lucas, podría ser determinante para la investigación. Ahora, aguardan a nuevas pericias y estudios socioambientales para saber cómo continúa la pesquisa. La Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias de la muerte de la nena, mientras la comunidad de Villa Gesell se prepara para la marcha y exige que se haga justicia en un caso que conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires.

Lucas asegura que hoy habla no sólo por él, sino también por sus hermanos: "Voy a buscar justicia por ellas, por mí, por mis hermanos y por todos los nenes que pasan por esta situación. La Justicia tendría que hacer lo mejor para los chicos. Yo lo viví. Lloraba cada vez que insistían con la revinculación y nunca sirvió" , expresó con profundo dolor, en un testimonio que expone las fallas de un sistema que, según su experiencia, no supo proteger a tiempo a los más vulnerables.